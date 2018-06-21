Starlight Resort Hotel, Akdeniz’e 4 mevsimi Pascal Nouma’yla getiriyor

Yapılacak olan partide, mevsimlere özel yiyecek ve içecekler sunulurken sırasıyla kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar atmosferi yaşanacak. Yapay kar uygulaması ile kış konsepti ile başlayacak parti, ilkbahar yağmurunun canlandırıcı etkisiyle devam edecek. Yaz güneşinin enerjisiyle eğlence devam ederken sonbaharın serinletici esintileri ve atmosferi ile sonlanacak.

Pascal Nouma’yla Coşacaklar

Tatilcilere hangi ayda olduğunu unutturacak partiye, Pascal Nouma’nın DJ performansı eşlik edecek. Ülkemizin sevilen ünlülerinden Pascal Nouma, four seasons party’de DJ performansı ile tatilcileri dans, müzik ve eğlenceye doyuracak.

Sezon Boyunca Konserler Ve Festivaller

2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirdiği yaz konseri ile tatilde eğlence anlayışına yeni bir soluk getiren Starlight Resort Hotel bu yaz boyunca birçok konser ve festivale ev sahipliği yapacak.

Sevilen Türk ve Rus sanatçılarla dolu dolu bir konser takvimi ve birçok festival programı sunan işletmenin açıkladığı takvime göre; 21 Ağustos’ta Kurban Bayramı Festivali ve 6 Ekim’de Oktoberfest düzenlenecek.

Konser programında ise; 20 Haziran Pascal Nouma, 29 Haziran Doğukan Manço, 5 Temmuz Ece Seçkin, 6 Temmuz Pascal Nouma, 12 Temmuz In Yan,12 Temmuz Ika,13 Temmuz Dj Pally,19 Temmuz Ece Seçkin, 20 Temmuz Doğukan Manço, 2 Ağustos Ece Seçkin, 3 Ağustos Doğukan Manço, 15 Ağustos Dj Tsvetkoff, 16 Ağustos Reflex, 16 Ağustos Propaganda, 21 Ağustos Ece Seçkin, 29 Ağustos Pascal Nouma, 30 Ağustos Ece Seçkin, 7 Eylül In2natıon, 7 Eylül Maksim ve 8 Eylül’de Dj Roma Pafos, Starlight Resort Hotel sahnelerinde olacak.

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