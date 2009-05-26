Starsailor Efes Pilsen One Love Festival'da

Efes Pilsen One Love Festival, programa yeni eklenen Starsailor ile heyecan uyandırmaya devam ediyor. Festival programında bu sene, Nu-rave akımının yaratıcısı olarak tanınan son zamanların en gözde İngiliz gruplarından Klaxons, elektronik müzik dünyasında neredeyse bir marka haline gelen Röyksopp, ilk Türkiye konserini gerçekleştirecek olan trip-hop’un efsane ismi Tricky ve 21. yüzyılın İngiliz pop/rock dahileri olarak adlandırılan Starsailor yer alıyor.

Efes Pilsen One Love Festival, bu yıl da çeşitli sürprizler, ödüller ve yarışmalarla iki gün müzik ve eğlence fırtınası estirecek. 14.00’de kapıların açılmasıyla festival alanını dolduranları çeşitli yiyecek-içecek seçenekleri, sürpriz hediyeler, sınırsız eğlence ve heyecanlı oyunlar bekliyor.

Festival sponsorlarından Samsung, OneLoveOneTouch kampanyasıyla birlikte, oneloveonetouch.com’da 1 ay öncesinden başlayacak yarışmalarını festival alanına da taşıyacak. Yarışmaların ödülleri arasında; Samsung Ultra Touch cep telefonları, Efes Pilsen One Love Festival biletleri ve sanatçılarla tanışma şansı bulunuyor.

Temponun bir saniye bile düşmeyeceği festival programında Klaxons, Röyksopp, Tricky, Starsailor dışında ayrıca M83, Portecho, Ayça Şen, Yasemin Mori, Bora Uzer, DearHead, Jonny Rock, Batı Yakası, Style-ist bulunuyor.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar DJ performans…

Festival bu sene Otto ve Tamirane’de ana sahne programlarıyla eş zamanlı başlayacak DJ setler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Cosmic nu-disco, psychedelic ve emo gibi türleri harmanlayarak elektronik müzik dünyasında yeni bir akım yaratan Aeroplane’in yanı sıra, kökleri hem rock, hem de elektronik müziğe aynı ölçüde uzanan gruplara yer veren Filthy Dukes ve Grammy ödülüne aday gösterilmiş ünlü İngiliz trip-hop ikilisi Zero 7 ile Efes Pilsen One Love Festival bu sene daha çılgın bir eğlence vaat ediyor.

Size özel bir sahne!

Efes Pilsen One Love Festival'in bu yıl yeni sürprizlerinden biri de çeşitli performans ve gösterilerin yapılacağı yeni bir gösteri sahnesinin varlığı olacak. Burada, interaktif komedi performansları, talk-show'lar, karaoke ve çeşitli atölye çalışmaları gün boyunca festivalcilerin yanında olacak.

Biletix ve Babylon Gişe’de satışa sunulan Efes Pilsen One Love Festival 8’in bilet fiyatları;

Öğrenci Günlük 25,00 TL

Öğrenci Kombine 40,00 TL

Tam Günlük 40,00 TL

Tam Kombine 65,00 TL