Starwars Sergisi 23 Nisan çocuklarını bekliyor

Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’de 3.000 m²’lik bir alanda 3-10 yaş arası çocuklu aileler için ideal bir ortam oluşturan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da hem anne-babalar hem de çocuklar için eğlence dolu saatlerin kapılarını açıyor. LEGO® parçalarından oluşturulan ve ilk olarak 2013’te Chicago’da sunulan Star Wars Episode I – The Phantom Menace MINILAND Sergisi, 23 Nisan’da da LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor.

200 binden fazla lego parçası kullanıldı, 2000’i aşkın saatte tamamladı

Star Wars Episode I - The Phantom Menace MINILAND sergisi, 200,000’den fazla LEGO® parçasının bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Serginin tasarlanması ve yapılması 2.000’i aşkın saatte tamamlandı. İlk kez 2013’te LEGOLAND® Discovery Center Chicago’da açılan sergi, Naboo Savaşı, Theed Sarayı ve Tatooine Podrace olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Star Wars dünyasında, Ticaret Federasyonu, Naboo’nun barışçıl dünyasını ele geçirmeye için planlıyor. Jedi Şövalyeleri Qui - Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi, Kraliçe Amidala’yı korumak için kötü güçlerle savaşıyor.

Ziyaretçiler, antik kubbeli şehri ve çağlayan şelaleleriyle güzel Naboo gezegeninden, çöl gezegeni Tatooine’e doğru yolculuğa başlıyor. Heyecan verici Podrace’e katılarak zorlu arazide, son savaşın gerçekleşeceği Naboo’ya geri dönmeden önce genç Anakin Skywalker’a katılıyor. Ziyaretçiler ayrıca, orduların ovalarda çarpışmasını izliyor ve ‘Droid Yok Etme’ oyunu ile mümkün olduğu kadar Droid’i vurarak şeytani Droid Ordusu’nu yenmeye yardımcı oluyor. Ayrıca favori Star Wars setini de LEGOLAND® Discovery Centre’da yer alan mağazada bulabilmeniz mümkün.

Anne-baba ve çocuklar için eğlence ve heyecan dolu bir dünya

Yapımında 3 milyon LEGO® parçası kullanılan, Doğu Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk LEGOLAND® Discovery Centre’ı olan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’da heyecanlı LEGO® gezileri, 4 boyutlu sinema, LEGO® parçalarının yapım sırrının anlatıldığı LEGO® Fabrika Turu, Master Model Builder tarafından yönetilen atölye çalışmaları, temalı oyun alanları ve İstanbul’un simgelerinin inşa edildiği LEGO® MINILAND alanı ile çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan’da da onlara eğlenceli ve keyif dolu bir gün sunuyor.

