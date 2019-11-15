Stella McCartney'den veganlık dersi

Eda Özdemir - PembeNar Özel

1971 yılında ünlü müzik grubu Beatles’ın üyesi Paul McCartney ve fotoğrafçı Linda McCartney’in kızı olarak İngiltere'de dünyaya gelen Stella McCartney, yeteneği ve kendine has tarzı ile moda dünyasında ismini ispatlayan isimlerden biri.

Tasarım yolculuğuna hayvan hakları savunucusu olan özgür ruhlu annesinden etkilenerek başlayan Stella McCartney, bu ilkesini kendi markası için yaptığı tasarımlarda da sürdürüyor. Modada sürdürülebilir değişimlerin öncüsü olan McCartney, geçtiğimiz ay dünyanın ilk sürdürülebilir biyolojik bazlı yapay kürkünü tasarladı.

Moda endüstrisini yazdığı bir mektup ile eleştiren ve endüstri içi köklü değişimlere gitmek istediğini belirten McCartney, ''Moda endüstrisi okyanusları kirletmede 3. sırada. Hiçbir şey değişmezse, 2050 yılında dünyanın karbon salınımının çeyreğini oluşturacak. Şimdiki yöntem sürdürülebilir bir yöntem değil. Bilim açık ve nettir, her zamanki gibi devam etmek bir seçenek değil'' yorumu ile moda dünyasını sürdürülebilirliğe davet etti.

Genellikle koleksiyonlarında pastel tonları, tek renk parçaları, ipek kumaşları ve fermuar detayları kullanan McCartney, markasının tamamen hayvan ürünlerinden uzak kalmaya çalışan 'vejetaryan' bir marka olduğunu açıkladı.

Hayvan derileri ve kürklerini kullanmaktan kaçınan McCartney, buna ek olarak veganlığa dikkat çekmek istiyor. Annesi Linda McCartney’den ilham alan ünlü tasarımcı ''İnsanları veganlığa yönlendirmek istiyorsak önce onları eğitmeliyiz'' dedi. McCartney, eğitim ve doğru bilgilendirme ile veganlığın daha çekici bir hale getirebileceğine inanıyor.