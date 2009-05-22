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    HaberlerEtkinlikStranger Festival dünyayı dolaşıyor!
    22.05.2009 - 13:56 |

    Stranger Festival dünyayı dolaşıyor!

    2008 yılında Stranger Festival’e katılan 1000’i aşkın videodan derlenen ve Türk gençlerin yapımlarına da yer veren yaklaşık 100 videoluk seçki Stranger Videoları adı altında dünyayı dolaşıyor.

    Hollanda’da başlayıp İngiltere, İtalya, İsveç, Finlandiya, Mısır, Macaristan, Hırvatistan, Slovakya gibi birçok ülkeyi içeren tur kapsamındaki videolar, Avrupa Kültür Vakfı (European Culture Foundation - ECF), Suna ve İnan Kıraç Vafı Pera Müzesi ve Mode İstanbul işbirliği ile 29 - 31 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul’da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Film Etkinlikleri programında izleyicilerle buluşuyor.

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