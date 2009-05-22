Stranger Festival dünyayı dolaşıyor!

Hollanda’da başlayıp İngiltere, İtalya, İsveç, Finlandiya, Mısır, Macaristan, Hırvatistan, Slovakya gibi birçok ülkeyi içeren tur kapsamındaki videolar, Avrupa Kültür Vakfı (European Culture Foundation - ECF), Suna ve İnan Kıraç Vafı Pera Müzesi ve Mode İstanbul işbirliği ile 29 - 31 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul’da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Film Etkinlikleri programında izleyicilerle buluşuyor.