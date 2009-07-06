Stranger Festival, ücretsiz video atölyesi başlıyor!

14 - 17 Ekim 2009 tarihlerinde Amsterdam’da 2.si gerekleştirilecek olan Stranger Festival, gençlere kendilerini ve öykülerini video filmleri aracılığı ile ifade etme olanağı veren bir festival. Avrupa Kültür Vakfı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında 20’yi aşkın şehirde düzenlenen ücretsiz video atölyelerinin İstanbul ayağı da bu yaz Mode İstanbul girişimiyle ECF, Kosmopolis Rotterdam, Hollanda Başkonsolosluğu ve Digital Film Academy işbirligi altında 27 Temmuz - 09 Ağustos 2009 tarihleri arasında ikinci kez hayata geçiyor.