BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikStranger Festival, ücretsiz video atölyesi başlıyor!
    06.07.2009 - 12:42 |

    Stranger Festival, ücretsiz video atölyesi başlıyor!

    Stranger Festival,27 Temmuz - 09 Ağustos 2009 tarihleri arasında ikinci kez hayata geçiyor.

    Stranger Festival, ücretsiz video atölyesi başlıyor!

    14 - 17 Ekim 2009 tarihlerinde Amsterdam’da 2.si gerekleştirilecek olan Stranger Festival, gençlere kendilerini ve öykülerini video filmleri aracılığı ile ifade etme olanağı veren bir festival. Avrupa Kültür Vakfı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında 20’yi aşkın şehirde düzenlenen ücretsiz video atölyelerinin İstanbul ayağı da bu yaz Mode İstanbul girişimiyle ECF, Kosmopolis Rotterdam, Hollanda Başkonsolosluğu ve Digital Film Academy işbirligi altında 27 Temmuz - 09 Ağustos 2009 tarihleri arasında ikinci kez hayata geçiyor.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber