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    HaberlerEtkinlikStrauss Festival Orkestrası İstanbul'da
    11.12.2007 - 00:00 |

    Strauss Festival Orkestrası İstanbul'da

    İş Sanat, yeni yıl konserinde "Great Johann Strauss Gala" ile Strauss Festival Orkestrası ve Balesi’ni 25 Aralıkta müzikseverlerle buluşturacak.

    Alınan bilgiye göre, orkestra programda, Johann Strauss II’nin en ünlü valsleri, marşları ve polkalarını seslendirecek.

    Repertuvara göre özel olarak hazırlanan koreografileri ve kostümleriyle Strauss Festival Balesi de gecede, orkestraya eşlik edecek. Birçok saygın topluluğun iş birliğiyle oluşturan Strauss Festival Orkestrası, 2007’de ünlü Yeni Yıl Konseri’nin mekanı olan Viyana Musikverein salonunda ilk konserini vererek Avrupa’da giderek artan bir ilgiyle izleniyor.

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