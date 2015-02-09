Stresle başa çıkamayanlara ücretsiz seminer

Dr. Sinan Akkurt’un konuşmacı olacağı seminerde, stres ve elektromanyetik kirlilikle mücadele için günlük yaşamda uygulanabilecek pratik ama etkili çözümler anlatılacak. 18 Şubat 2015, 19.30’daki seminere sınırlı sayıda ücretsiz katılım olanağı için Gelişim Platformu’na başvuruda bulunmak gerekiyor.



Stresin psikolojik ve hücresel olmak üzere iki yönüyle ele alınacağı “Stres ve Elektromanyetik Kirlilikle Başa Çıkma Yolları” başlıklı seminer, doğal tıp alanında ün yapan Dr. Sinan Akkurt tarafından Gelişim Platformu’nun İstanbul Mecidiyeköy’deki merkezinde verilecek. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, plaza ortamında çalışanlar ve sınava hazırlanan öğrencilerin yoğun olarak maruz kaldığı stres ve elektromanyetik yüklenim karşısında günlük yaşamlarında alabilecekleri pratik çözüm önerilerinin aktarılacağı seminerde, stres sonucu ortaya çıkan kansere kadar uzanan hastalıklar için ne gibi önlemler alınabileceği paylaşılacak. Ayrıca bilgisayar, cep telefonu, metro, uçak, saç kurutma makinası, mikrodalga fırın gibi araçları yoğun olarak kullananlar için radyasyondan arınmanın yolları da gösterilecek. Stres azaltıcı pratik egzersizler, doğal kür ve doğal tıp yaklaşımları hakkında bilgi verilecek. Bu anlamda en etkili yöntemlerin başında gelen biorezonans metodunun anksiyete, depresyon, sınav stresi, elektromanyetik arınma için sunduğu yaklaşımlar konu edilecek.



Sınırlı sayıda ücretsiz katılımcı kontenjanı bulunan seminere katılmak isteyenlerin Gelişim Platformu’na 0212 267 10 80 (dahili 116) numaralı telefon ya da sercan.sivasligil@gelisimplatformu.com e-posta adresinden ulaşarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.