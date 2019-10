Student Go Green'in kazananları belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile Indiana University ve University of Chicago’dan öğrenciler sürdürülebilir yeşil kampüsler yaratmak amacıyla bir araya geldi. Yarışmanın kazananları, Boğaziçi Üniversitesi’nden katılan BounToGreen takımı ve Özyeğin Üniversitesi’nden katılan OzU Mobility takımı, Koç Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Merkezi’nde (ANAMED) düzenlenen törenle ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter tarafından takdim edildi.



Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen kampüslerarası çevre yarışması, “Students Go Green”, ABD İstanbul Başkonsolosluğu sponsorluğunda, 29-31 Ağustos 2014’te Koç Üniversitesi ev sahipliğinde başlatıldı. Öğrenciler dört aylık süre zarfında yeşil kampüs fikirleri yarattılar ve projelerini uygulamaya koydular.

Türkiye ve ABD’den üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir yeşil kampüsler yaratmak amacıyla bir araya geldiği yarışmanın kazanan ekipleri, alanında uzman jürinin değerlendirmesi sonucu belli oldu.

16 Ocak 2014 Cuma günü Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) düzenlenen bir törenle Boğaziçi Üniversitesi’nin elektronik atık projesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin sürdürülebilir ulaşım projesi ödüllerini, ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter bu projelerin geleceğe taşınması ve başarı dilekleriyle takdim etti.



Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Bilgen Bilgin, “Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, sürdürülebilirlik kavramının yaşamın her alanına taşınmasıyla gerçekleşecek. Bu projeyle, geleceğin lider, akademisyen ve işadamları arasında yer alacak gençlerin, bugünden daha duyarlı bireyler haline geleceğine inanıyoruz” dedi.



Türkiye’nin ilk sürdürülebilir yaşam platformu olan Yeşilist’in kurucusu Ergem Şenyuva Tohumcu: ”Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz bu projedeki amacımız, öğrencilerin hayatlarına dokunacak çözümlerin kendileri tarafından saptanmasını ve yapılmasını sağlamaktı. Yeşilist ekibi olarak bizi asıl heyecanlandıran, özenle tasarladığımız ve yürüttüğümüz bu proje sonunda, katılımcı üniversitelerin kampüslerinde birbirinden başarılı ve hem çevresel hem toplumsal fark yaratan projeler hayata geçirildiğini görmek” dedi.



İlk adımı Yeşilist ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde atılan projeye; Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nden 50 öğrenci, ABD’den Indiana University ile University of Chicago’dan 13 öğrenci olmak üzere toplam 63 öğrenci katıldı.



Projeye katılan öğrenciler, sürdürülebilir tüketim, ulaşım, gıda ve tasarım alanlarında uzman eğitmenlerle tanışırken, ilham verici projeleri inceleme fırsatı buldular. Öğrenciler ayrıca, kampüslerine dair geliştirecekleri projelerinin ilk adımlarını birlikte oluşturma imkânı elde ettiler.



Proje, her çalışma grubunun, kendi kampüslerinde uygulanabilecek sürdürülebilir bir proje yaratmalarını ve projeyi kampüslerinde hayata geçirmelerini sağlamayı amaçladı. Türkiye'deki üniversitelerden katılan öğrenciler, kampta dahil oldukları takımlarıyla Yeşilist ve eğitmenler mentorluğunda projelerini geliştirdiler.



Change.org Doğu Avrupa ve Batı Asya Direktörü ve ayrıca Greenpeace Akdeniz eski başkanı Uygar Özesmi, Sarıyer Belediyesi’nden Kübra Küçükerden, Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Yardımcı Doçent Barış Baykan, sinema ve tiyatro sanatçısı Ayşe Tolga, CNN Türk Yeşil Doğa program yapımcısı Güven İslamoğlu, Hürriyet gazetesi köşe yazarı Gila Benmayor, Taraf gazetesi köşe yazarı Pelin Cengiz, Boyner Holding Sosyal Sorumluluk Direktörü Aysun Sayın, ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın ve Kültür Konsolosu Dr. Craig Dicker ve Yeşilist’in kurucusu Ergem Şenyuva’nın jüri olarak görev yaptığı yarışmada birinciliği paylaşan iki takım, 2015 yazında University of Chicago'da sürdürülebilirlik üzerine yaz programına katılma hakkı kazandı.



Kazanan projeler hakkında bilgi:

Özyeğin Sürdürülebilir Ulaşım projesi



Onlarca şirket ve oluşumla görüştükten sonra, yardım etmek isteyen herkesle beraber çalışmaya karar veren takım, kampüs içinde Car Pooling'in (araba paylaşımı) şaşırtıcı derecede artmasını sağladı. Kampüsü donattıkları afişler ve dağıttıkları farkındalık yaratan broşür ve araba kokularıyla kitlelere ulaşmayı başaran takım sayesinde artık üniversitede dört farklı platform üzerinden yüzlerce kişi araba paylaşımı yapıyor. Takım ayrıca shuttle'ların pahalı olmasına tepki olarak İETT yetkilileri ile de görüşüp okula belediye otobüsü ile ulaşılmasını mümkün kıldı.



Boğaziçi Üniversitesi e-atık projesi



Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'ün yeşil kampüs kriterlerine uyması için eksik kalan son uygulama olan elektronik atıkların geri kazanımına yoğunlaşan takım, iki sponsor şirketle işbirliği yaparak okulun tüm kampüslerine elektronik atık toplama kutuları yerleştirdi. Sponsor şirketler, toplanan her ton atık için kampüsteki iki manuel musluğu, %60 su tasarrufu sağlayan sensörlü musluklarla değiştirmeyi kabul etti. BountoGreen elektronik atıkları dönüştürerek dünyanın karşısındaki en büyük tehlikelerden bir olan olan susuzlukla savaşıyor.