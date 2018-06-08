Su Altı Kaşifleri'nden ilk mesaj

Bayrampaşa Forum AVM içerisinde yer alan SEA LIFE İstanbul, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve tüm canlıların yaşam hakkı olan suyun önemini aşılamak için hayata geçirdiği “Su Altı Kaşifleri” projesinde yer alacak ekibi açıkladı. İlk toplantılarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren çocuk su altı kaşiflerinin ilk mesajı yaklaşan Dünya Okyanus Günü ile ilgili oldu.

40 yılı aşkın bilgi birikimine sahip, dünyanın en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, su altı canlılarını çocuklara daha yakından tanıtmak ve su altı dünyasını koruma yöntemleri ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği “Su Altı Kaşifleri” yarışmasını sonuçlandırdı. Yıl boyunca SEA LIFE İstanbul bünyesinde çeşitli projelere imza atacak olan Su Altı Kaşifleri 7-12 yaş arasında 10 kişilik ekipten oluşan Kaşiflerin ilk görevi 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nde okyanusların temizliğine dikkati çekmek oldu.

Okyanuslar ve su altı canlıları için mesaj verdiler!

SEA LIFE İstanbul’da ilk toplantılarını gerçekleştiren Su Altı Kaşifleri, su altı dünyasının bilinmeyen yönlerini keşfederken, SEA LIFE’ın okyanus yaşamını koruma çalışmaları hakkında da bilgi sahibi oldular. Yaklaşan Dünya Okyanus Günü’nde okyanus kirliliğine dikkat çeken genç su altı kaşifleri “Okyanuslarda 8.3 milyar metrik ton plastik atık bulunuyor ve bu atıklar su altındaki yaşamı olumsuz etkiliyor.

Denizlere atılan poşetler yüzünden deniz kaplumbağaları ölüyor. Nesli tükenmekte olan su altı canlılarını koruma altına almalıyız. Bu konuda çalışmalar yürüten kuruluşlara destek olmalıyız.” diyerek mesajlarını ilettiler. Su Altı Kaşifleri bundan böyle SEA LIFE ekibinin elçisi olarak suları ve su altı canlılarını koruma ve bu konuda bilinçlendirme çalışmalarında bir yıl boyunca öncü görev alacaklar. SEA LIFE’ta gerçekleşecek etkinliklerden de ilk onların haberi olacak.

Uzun yıllardan beri tüm dünyadaki deniz kaplumbağalarını ve deniz canlılarını korumak için çalışmalar yürüten SEA LIFE son olarak, Çanakkale sahilinde başından ağır yaralı bir şekilde bulunan ve İstanbul SEA LIFE Akvaryum’un veterinerleri tarafından iki kez ameliyat edilip iyileştirilen Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası Dilek’i denize bırakmıştı.