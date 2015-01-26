Su altında sömestr heyecanı

Sualtının gizemli dünyasını çocuklarla buluşturan dev akvaryum, sömestr tatilinde koreografisini Anadolu Ateşi’nin ünlü Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın hazırladığı ‘Atlantis Sualtı Gösterisi’, dalgıç şovları, köpekbalıkları beslenme ve dalış seansları ile aileleri ağırlayacak.



Avrupa'nın 1 numaralı, dünyanın ise ikinci büyük ziyaretçi etkinlik alanı işletmecisi olan Merlin Entertainments Group’un 21 Ocak’ta kapılarını açan akvaryum markası Sea Life Akvaryum, yarıyıl tatilinde çocuklara keyifli anlar yaşayacak.



Deniz canlıları için en uygun koşulları dünyanın en büyük okyanus tanklarından biri ile sağlayan İstanbul Sea Life Akvaryum, 83 metre uzunluğundaki Okyanus Tüneli, 270 derecelik panoramik Okyanus Odası ve 47 adet sergi tankına sahip 21 konseptli alanı ile su altı canlılarını deniz sever çocuklarla buluşturuyor.



Yarıyıl tatilinin en unutulmaz anları Sea Life Akvaryum’da yaşanacak



Sömestr tatilini İstanbul’da geçirecek olan çocuklar ve aileleri için özel etkinlikler hazırlayan SEA LIFE Akvaryum’da, sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği Atlantis Sualtı Gösterisi cumartesi ve pazar günleri çocuklarla buluşacak. 24-25 Ocak ve 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde sergilenecek gösteri, 13:15, 14:15, 15:15 ve 16:15 saatlerinde gerçekleşecek.



Dalgıç gösterileri ve köpek balığı besleme seansları ile renklenen akvaryum gezisinde, çocuklar 15.000’in üzerinde deniz canlısı ile birebir tanışma imkanı buluyor.



Aileler için eşsiz bir deneyim



Türkiye’nin en büyük akvaryumu olan Sea Life Akvaryum, çocuklar kadar aileler için de eşsiz bir sualtı deneyim sunuyor.



Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 55 adet köpekbalığına ev sahipliği yapan Sea Life Akvaryum’da ayrıca, dalış tecrübesi aranmadan 14 yaşını dolduran herkese köpekbalıklarıyla dalış imkanı sağlıyor.