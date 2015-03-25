Sualtının gizemli dünyasını keşfedin

Siz de bir günlüğüne uzmanlarla birlikte akvaryumda 15 binin üzerinde deniz canlısının bakımlarına, yemlerinin hazırlanmasına, üretme, koruma ve kurtarma programlarına tanıklık etmek istiyorsanız bu eğitici ve eğlenceli programla bir günlüğüne uzmanların alanına geçiş yapabilirsiniz.



Akvaryum gezinizde daha derin bilgiler edinmek, uzman su ürünleri mühendisleri ve dalgıçların çalıştığı alanları görmek ister misiniz?



Türkiye’nin en büyük ve en yeni akvaryumu SEA LIFE, ziyaretçilerini akvaryumun geziye kapalı karantina alanlarını keşfetmeye “Sahne Arkası”na davet ediyor.



Dünyanın en büyük akvaryum markası SEA LIFE Akvaryum, çocukları ve aileleri sualtının gizemli dünyası ile buluşturuyor.



83 metre uzunluğundaki Okyanus Tüneli, 270 derecelik panoramik Okyanus Odası ve 47 adet sergi tankına sahip 21 konseptli alana sahip olan SEA LIFE Akvaryum, sahne arkasını, özel seanslarla ziyaretçilerine açıyor.



Deniz canlılarının bakımı, yemeklerinin hazırlanması, üreme, koruma ve kurtarma programlarına ilişkin detaylı bilgilerin paylaşıldığı “Sahne Arkası Turları”, sualtı dünyasını daha yakından tanımak isteyen deniz tutkunlarını bekliyor.



15 binin üzerinde deniz canlısına ev sahipliği yapan akvaryum, deniz canlılarını keşfetmek isteyenleri hergün, 11:15-17:15 saatleri arasında düzenlediği seanslarda, akvaryumun karantina alanında keyifli ve eğitici bir tura çıkarıyor.



Sualtı dünyasının ilginç hayvanları ile tanışmak ve eğlenceli deneyimi siz de yaşamak ve daha detaylı bilgi edinmek isterseniz.www.visitsealife.com/istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz.