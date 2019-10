Diskografi, 22 Nisan Cuma akşamı saat 22'de sizleri bekliyor!

Müzik yazarı ve gazeteci Suat Kavukluoğlu, "Diskografi" adını verdiği konsept gecelerle Hayal Kahvesi Bistro'da. Müzikseverleri her ay farklı bir temayla, Türk Pop müziği tarihinde eğlenceli bir yolculuğa çıkarmayı hedefleyen gazeteci, kendi arşivinden seçtiği şarkılar ve özel görüntülerle DJ kabininde olacak.



"Eğlenceli bir pop müzik tarihi" olarak da nitelendirebileceğimiz "Diskografi" gecelerinin ilk konuğu, şarkı sözleriyle Türk Pop müziğine derin izler bırakmış, hem yazdığı sözlerle hem de renkli kişiliğiyle kitlelere yön vermiş Aysel Gürel olacak. Haydi gelin bu gecede hep birlikte olalım, onun şarkıları ekseninde Türk Pop müzik tarihine bir kez daha bakalım. Aysel'in macunlu sohbetlerini, ballı lokma tatlısını, kurutulmuş güllerini, yosun tutmuş duvarlarını ve esmer ellerini bir kez daha hatırlayalım ve ona; bizi yıldızlardan izlediği dünyadan tutkulu bir selam yollayalım.





Suat Kavukluoğlu'nun Aysel Gürel için yazdığı yazıdan:



"...Yeri geldi bir yanımızın her duruma müsait olduğunu bize bir aynayla gösteriverdi, yeri geldi bütün aşklarına kurutulmuş güllerden muzip bir selam yolladı. Yüreğindeki fırtınayı bir türlü dindiremediği renkli ve özel öyküsünde; anıların şeffaf olup; bir de ışık alırsa insanı olduğundan daha büyük göstereceğini çok erken fark etti. Nefes aldığı süre boyunca ısrarla aşkın her şeye değer olduğunun altını çizdi. Hem de rengarenk peruklar, otrişler ve sınır tanımaz makyajıyla… Cesurdu, patavatsızdı, hesapsızdı, kalbinden geçtiği gibi yaşadı, yaşadığı gibi yazdı, o dünyanın çevresinde değil, dünyayı kendi çevresinde döndürdü, adeta hepimizle kafa buldu, eğlendirdi, ama en çok da kendi eğlendi.



Türk Pop müziği tarihi adına baktığımızda ise, zaten öncülüğü, ileri görüşlülüğü ve çağ değiştirecek kadar radikal ve sivri oluşu tartışılamaz bile… Sözleriyle Sezen Aksu’yu da bambaşka bir yere taşımayı başardı, Yonca Evcimik’e yazdığı Abone ile 90’lar popuna yön vermeyi de… Yazdığı en hafif sayılabilecek, en sakızlı hallerinde bile hep ince bir zeka, bir ölçü ve usül bilme zerafeti vardı. Öyle de özel ve farklı bir sıcağı vardı ki, herkesin Aysel’iydi o… Zaman zaman onunla ilgili yaşadığım, onda tanık olduğum her şeyin, en başta da bizzat kendisinin bir ilüzyon olduğunu düşündüğüm olur. Çünkü normal insan zekasının kabul etmekte zorlanacağı kadar sıra dışı biriydi o. Sanki bir masaldı.. Adı bile o kadar belli ki: Aysel Harikalar Diyarı’nda… "