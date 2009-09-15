Sulukule Eğlenecesi'nde buluşalım!

Sulukule Roman Orkestrasi, Lapseki Orkestrasi ve Akpençe Perküsyon grubu, 500 yıllık bir geçmişe sahip Sulukule'nin tüm eğlencesini bu kez şehrin tam orta yerine, Maçka'ya taşıyor.

Sulukule Roman Orkestrası, Sulukule'nin yürümeye başlamadan darbukayla, kemanla, klarnetle tanışan çoçuklarından kurulu. Bu orkestra, bir zamanlar o mahalleden yükselen sesleri bütün İstanbul'a ve Türkiye'ye duyurmak için sahnede. Birkaç yıl öncesine kadar 3.000'e yakın müzisyenin yaşadığı, her evden müzik seslerinin yükseldiği bu mahalle şimdi sessizliğe gömüldü. Ancak Sulukule'nin müziği enkaz altında kalmayacak ve o unutulmaz şarkıları 02 Ekim Cuma günü tüm Maçka dinleyecek. Sulukule Roman Orkestrası'na o gün sahnede Lapseki Orkestrası ve perküsyon ustası Yaşar Akpençe'nin yeni projesi Akpençe Perküsyon Grubu eşlik edecek.

Balkan Soundz Festival 2 - Sulukule Eğlencesi sizi gün boyunca Maçka Küçükçiftlik Park'in lunapark temalı atmosferinde Roman müziğinin en iyilerini dinlemeye, yemeye ve içmeye, çılgınca dans etmeye, kısacası sınırsız eğlenceye davet ediyor.



tarih : 02.10.2009 14:00:00

mekan : Maçka Küçükçiftlik Park