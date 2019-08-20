Summit Bar&Terrace’ta sushi deneyimi

Şehrin tam kalbinde yer alan Conrad İstanbul Bosphorus, ağustos ayından itibaren tüm Uzak Doğu mutfağı tutkunlarını panoramik Boğaz manzarası ile ünlü Summit Bar & Terrace’ta servis edilecek yeni sushi menüsünü deneyimlemeye davet ediyor. Pazartesi günleri hariç 18.00-23.00 saatleri arasında servis edilecek olan yeni menü, Sushi şefi Erdal Özdemir’in imzasını taşıyor.

Özdemir’in, Popcorn Roll gibi kendine ait reçetelerinin yanı sıra Somon Tradito ve Ebi Snow Roll gibi sushi çeşitlerine kendi yorumunu katarak oluşturduğu sushi menüsü misafirlerine yalnızca lezzet şöleni yaşatmakla kalmıyor aynı zamanda Summit Bar&Terrace’ın girişine kurulan stantta sipariş ettikleri sushilerin yapımını izlemelerine de olanak sağlıyor. Yurtdışından özel olarak temin edilen taze ve birinci sınıf kalitedeki malzemelerin kullanılarak hazırlandığı sushi çeşitleri arasında Sake Nigiri, Unagi Nigiri, Boston, Dragon, Fresh Mango gibi özel lezzetler yer alıyor.

Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri Summit Bar&Terrace’a gelen misafirler, lezzet şöleninin yanı sıra canlı müzik performanslarıyla da eğlenceli saatler geçiriyor. Çarşamba geceleri 21:00-23:30 saatleri arasında Ezgi Daloğlu, Cuma geceleri 21:00-01:00 saatleri arasında DJ Elize ve Cumartesi geceleri 21:00-23:30 saatleri arasında Pelin Güneş, Summit Bar&Terrace konuklarına keyif dolu saatler yaşatıyor.

Summit Bar&Terrace, yeni sushi menüsünün yanında misafirlerine her zamanki aperatif, paylaşımlı ve atıştırmalık menülerini de sunmaya devam edecek.

Şef Erdal Özdemir hakkında

Conrad İstanbul Bosphorus’un yeni suşi şefi Erdal Özdemir, Divan Otel’de ünlü Japon şef Kenji Kume ile 3.5 yıl boyunca çalışma fırsatı buldu. Kavacık Wasabi Restaurant, Ulus 29 gibi İstanbul’un popüler mekanlarının mutfaklarında görev alan Özdemir, Grand Tarabya otelin açılışında da yer aldı. Sushi şefi Erdal Özdemir, Conrad İstanbul Bosphorus’a transfer olmadan önce Fenix İstanbul’da görev yapıyordu.