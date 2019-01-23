“Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları” okuyucu ile buluşuyor

Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş yeni kitabının söyleşi ve imza gününde okuyucularıyla buluşuyor. Zorlu Center D&R Mağazası’nda bu cumartesi (26 Ocak) gerçekleştirilecek söyleşide Güldaş, anne ve baba adaylarına yol gösterici tavsiyelerde bulunacak.

Televizyon dünyasının tanınan ve sevilen ismi kişisel gelişim uzmanı Dr. Turhan Güldaş’ın yeni kitabı “Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları”, Macaron Yayınları’ndan yayınlandı. Çocuklarda Kişisel Gelişim konusunu, teorik olduğu kadar pratik, doğal olduğu kadar yenilikçi bir anlayışla anlatan kitap; geleceğin süper çocuklarını yetiştirmenin yöntemlerini; pozitif, motive edici, yol gösterici, umut dolu ve heyecan verici bilgilerle süslüyor. Yaşam Sihirbazı isimli kitabıyla ilgi gören Turhan Güldaş’ın yeni kitabının söyleşi ve imza günü ise İstanbul Zorlu Center D&R Mağazası’nda bu cumartesi (26 Ocak) gerçekleştirilecek. Saat 15.00-16.00 arasında yapılacak söyleşide Turhan Güldaş, anne ve baba adayları ile ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulunacak.

Çocuklarda kişisel gelişimde altım çağ önemli

Turhan Güldaş’a göre geleceğe hazır, mutlu, başarılı, özgüvenli süper çocuklar yetiştirmenin sırrı; anne babanın bebek sahibi olmaya karar vermesine hatta evlilik temellerinin oturmasına kadar uzanıyor. Bu nedenle kitap; çocukların nasıl bir ailede yetişmesi gerektiğinden anne baba adaylarının sorumluluklarının bilincine varmasına, doğumdan çocuk gelişimin altın çağı olan 0-5 yaş dönemine ve gençlik sürecine kadar yolculuğun her bölümünü ele alıyor.

Turhan Güldaş’ın kaleminden “Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları / Çocuklarda Kişisel Gelişim” D&R’larda ve tüm Türkiye’de seçkin kitabevleri ile internette satışa sunuldu.

