'Süper star' iş birliği

Prada ve Adidas, sosyal medya hesaplarından ortak bir görsel paylaşarak yeni iş birliklerini açıkladı. Adidas’ın 1969 yılında piyasaya sürülen ve en çok satan 'Superstar' spor ayakkabısı bu kez Prada tasarımcıları tarafından yorumlandı.

“Optik Beyaz” teması ile yola çıkılan koleksiyonda iki dev markanın logosu beraber kullanıldı.

Prada x Adidas iş birliği ile tasarlanan koleksiyonda sadece 700 adet ile sınırlı sayıdaki Prada Superstar spor ayakkabı ve Prada Bowling çantası satışa sunulacak.

Prada ve Adidas iş birliğiyle tasarlanan bu iki model 4 Aralık 2019’da satışa sunulacak.