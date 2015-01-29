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    HaberlerEtkinlikSupperclub'da Sevgililer Günü
    29.01.2015 - 16:37 |

    Supperclub'da Sevgililer Günü

    14 Şubat Sevgililer Günü kreatif bir ekip tarafından özel olarak dekore edilerek hazırlanacak olan Supperclub İstanbul, bu romantik günde çiftlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

    Supperclub'da Sevgililer Günü


    DJ Hakan Zanbak & DJ Mehmet Okumuş’un setin başında olacağı bu sıra dışı gecede House Music’in tadını çıkartırken, performans sanatçıları Shafak ve Miss Mei ile fantastik bir dünyaya yolculuk edeceksiniz. Ardından kulaklarınızın pasını silecek muhteşem sesleri ile MC Jiggy ve Fly-Boi gecenizi unutulmaz kılacak.

    Bu sıra dışı gece de sizin için Supperclub İstanbul’un sürpriz menüsünü sunuyoruz. İşte Sevgililer Günü Sürpriz Menüsü; sevdiğinle beraber ne yiyeceğinizi bilmeden başlayacak gecenizde, sıra dışı performanslar ile birlikte tadacağınız lezzetleri unutamayacaksınız....

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