Sürprizlere açık bir gündeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün toprak burçlarına bir vurgu var. Ay Boğa burcuna ilerlerken, Venüs de Başak’a ilerliyor. İlişkilerimizde daha gerçekçi ve somut bir yaklaşım içindeyiz. Maddi konulara daha özenli yaklaşabilir ve kazançlı da çıkabiliriz. Bu yeni dönemde aşkta mantık ağır basmaya başlıyor. Fazla hayalci olmak yerine daha sorumlu bir tutum gündeme gelmeye başlayacak.

Nelerden kaçınmalı? Parasal konularda sürprizlerle karşılaşabiliriz. Aynı zamanda alışık olduğumuz şeylerin de dışına çıkmak durumunda kalabiliriz. Özellikle bu durum akşam saatlerinde daha belirgin olabilir. Yeni bir fikir ya da yaklaşım geliştirmek mümkün. Ancak eve, toprağa ait işlerde beklenmedik durumlar da gündeme gelebilir. Yine de bugün ticarette ve zekamızı kullanabileceğimiz alanlarda fırsatları değerlendirmeye bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Jaguar Kafa karışıklığına dikkat edelim. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Bugün gizi konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz. Eksiklikleri tamamlama yönünde yapabileceğimiz çok şeyler söz konusu.