04.09.2019 - 14:11
Suzan Kardeş ile "Bekriya Geceleri" yeniden başlıyor
Eğlence deyince akıllara gelen ilk isimlerden olan sevilen sanatçı Suzan Kardeş, yeni sezona dopdolu giriyor.
Suzan Kardeş, Eylül ayı itibariyle her Çarşamba geniş repertuvarı ve güçlü orkestrası eşliğinde ‘’Bekriya Geceleri’’ konseptiyle Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle buluşacak.
Özlenen meyhane kültürünü Balkan müziği ve Balkan mutfağı ile harmanlayarak sunacak olan sanatçı, ilk programına 11 Eylül Çarşamba akşamı başlayacak.
Balkanlar’dan Yeşilçam'a, Türkçe Pop'lardan, Arabesk ve 9/8'liklere kadar uzanan geniş repertuvarı her Çarşamba Anadolu Yakası'nda yankılanacak.
Sahnelerde olduğu kadar ekranlarda da büyük beğeni ve ilgiyle takip edilen başarılı sanatçı Suzan Kardeş, Ekim ayı itibarıyla izleyiciyle buluşacak olan Seksenler dizisi ile TRT 1 ekranlarında sevenlerini karşılayacak.