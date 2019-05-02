UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası'na giren Hıdırellez gününde festival tadında bir kutlama hazırlayan sanatçı, baharı 5 Mayıs'ta coşku ve çeşitli etkinliklerle karşılayacak.

''Gönlümüzü, yüreğimizi bereket gelsin diye açacağız.''

Bir yandan haftada 8 konser vererek yoğun temposuna devam eden sanatçı, bir yandan da Hıdırellez çalışmalarını devam ettiriyor. Suzan Kardeş, özenle hazırlandığı gece ile ilgili:'' İnsanın hayalleri olur ve bende hayallerim gerçekleşiyor diye çok heyecanlıyım. Hıdırellez’i bu sene Zorlu PSM'de Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi ismiyle kutluyoruz. 5 Mayıs gecesi genci yaşlısı her yaştan, kesimden insan orada olacak ve internaktif bir çalışma olacak. Geceye özel bazı hediyelerimiz var. Birçok ritüelimiz var ve her şeyi orada deneyimleyecek ve öğrenecekler. Büyük bir bahçe kuruyoruz sahneye. Onlar da bu bahçenin şenliğini yaşayacaklar. Eskiden Hıdırellez gecesi, 5’ini 6’ya bağlayan gece, insanlar kilerlerini, ambarlarını açarlarmış bereket gelsin diye. Bizde o gün gönlümüzü, yüreğimizi açacağız, bereket gelsin diye. Ve en güzel tarafı da artık Hıdırellez Ramazan’a denk geliyor ve üç yıl boyunca Ramazan’ın içinde olacak. Ramazan’ın ilk günü ile birleşiyor olması ayrı bir bereket. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. O gece bizim konserden sonra insanlar sahurlarını yapıp, hazırlanacaklar. Şimdiden bereketli bir Ramazan ve Hıdırellez geçirsin herkes. Sağlıkla ve mutlulukla…'' sözlerini dile getirdi.



''Hıdırellez Bayramı''na özel hazırladığı sembollerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatacak olan Suzan Kardeş, Balkanlar’dan Yeşilçam'a, Türkçe Pop'lardan, Arabesk ve 9/8'liklere kadar uzanan geniş repertuvarını da dinleyici ile buluşturacak.



Bu sene Hıdırellez’e Ramazan bereketiyle girelim, Suzan’ın Hıdrellez Bahçesi'ne baharı kutlamaya bekleriz.



Ritüeller:

Bizim de size hediyelerimiz var!

Kırmızı bereket kesesi,

Kırmızı sağlık bilekliği,

Kırmızı yumurta,

Isırgan otları.



Bazılarınız bunlar ne demek diye merak ediyorsunuz, biliyorum.

Her şeyi o gece anlatacağım, sizleri de bahçeme beklerim.