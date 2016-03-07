Swan Lake Reloaded gösterisi Ekim ayına ertelendi

Dünyanın en çok sahnelenen gösterisi Kuğu Gölü'nun sokak dansı olarak sahneye taşındığı Swan Lake Reloaded'ın Nisan ayındaki gösterileri Ekim ayına ertelendi.

Tempolu dans koreografisi ve remiks müzikleriyle nefesleri kesecek olan Swan Lake Reloaded'ın 1-3 Nisan tarihlerinde Ankara Congresium sahnesinde gerçekleşecek gösterisi, 14-15-16 Ekim 2016'ya, 8- 10 Nisan tarihlerinde ise İstanbul Zorlu PSM’deki gösterileri de 7-8-9 Ekim 2016 tarihlerine ertelendi.

Uyuşturucuya karşı Kuğu Gölü Balesi

Misyonu tüm dünyada uyuşturucu karşıtı olarak bilinen ünlü koreograf Fredrik Rydman tarafından sahneye konulan Swan Laked Reloaded, bilinenin aksine “Aşk ve sevginin değiştiremeyeceği hiçbir şey yoktur” mottosuyla çıkış yapıyor. Aşk ve hırsın, bağımlılık ve kandırmacanın hikâyesinin anlatıldığı, “Swan Lake Reloaded”da Çaykovsky sokak dansçılarıyla buluşuyor.

İyi ile kötünün amansız mücadelesi, tempolu müzikler ve enerji yüklü ve iddialı danslarla sahneye taşınıyor.

7-8-9 Ekim'de İstanbul Zorlu PSM'de, 14-15-16 Ekim'de Ankara Congresium'da sahnelenecek olan muhteşem gösterinin biletleri Biletix'te...