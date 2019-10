Swissôtel The Bosphorus'ta Ramazan lezzetleri

Zengin menüsü, geleneksel tatları ve canlı fasıl ile Ramazan’ın keyfi Cafe Swiss’te çıkacak.

Açık büfe olarak hazırlanan Ramazan menüsü, hurma, pestil, zeytin gibi klasikler ile başlayıp Türk mutfağının vazgeçilmez iftariyelikleri, zeytinyağlıları yöresel yemekler, saray mutfağına özel tatlar, pide çeşitleri, lahmacun, döner, sıcak-soğuk et ve balık alternatifleri, kebap çeşitleri gibi leziz Türk lezzetleri ile devam ediyor.



Gruplara Özel Programlar



Ramazan ayında Swissôtel The Bosphorus, Istanbul, özel programlar da sunuyor. Toplantı odaları, özel gruplar için iftar ziyafetlerinin yaşanacağı mekanlara dönüşüyor. İster açık büfe, ister set menü olarak hazırlanacak iftar menüsüne fasıl ekibi de eşlik edecek.



Swissôtel The Boshorus, İstanbul’da nostaljik, lezzetli ve keyifli Ramazan buluşmaları sizleri bekliyor…