Synth-pop ve Anadolu pop Salon'da!

Synth-pop’un yükselen grubu Soaked, 20 Nisan Cuma gecesi saat 22.30’da, Biz Burada Yok İken albümleri ile Anadolu Pop’un en bilinen parçalarını yeniden yorumlayan Replikas ise muzikicinefes.com sponsorluğunda gerçekleşecek bu albümlerinin tanıtım konseriyle 21 Nisan Cumartesi gecesi saat 22.30’da Salon’da olacak.

Enerji dozu yüksek bir synth-pop gecesi ve dikkat çekici görseller, Soaked ile Salon sahnesinde

Aftermath adlı ilk albümlerini, Türkiye’de bir ilk olarak projemefon adlı websitesi yoluyla topladıkları desteklerle çıkartan; Reset Magazine tarafından 2010’da yılın en iyi grubu seçilen Soaked, 20 Nisan Cuma gecesi Salon’a konuk oluyor. Her biri bir sanat eseri sayılabilecek görselleriyle, Salon dinleyicilerine yalnızca müzikal değil görsel bir ziyafet de vadeden grup, Balamir Nazlıca (vokal, klavyeler, artwork), Hatice Arıcı (geri vokal, klavyeler) ve Emrah Akar’dan (gitar) oluşuyor.

Soaked, 2009'dan bu yana Efes Pilsen One Love ve Rock'n Coke gibi festivaller de dahil olmak üzere 30'dan fazla konsere imza attı. Grup, 5 şarkılık ilk EP'sini İngiltere’den Ventilation Label etiketiyle, i-tunes üzerinden dijital olarak piyasaya sürdü. Aftermath adını taşıyan ilk albümleri ise Aralık 2011'de Topkapı Müzik etiketiyle yayımlandı.

Soaked’un Salon’daki sürprizleri, yalnızca görsellerle sınırlı kalmayacak. Bu enerji dolu gecede, “Baby Get Out” adlı şarkılarını ilk defa çalacak olan grup, ayrıca yönetmenliği Emre Akay tarafından yapılan “Behind the Scenes” klibinin de ilk gösterimini gerçekleştirecek.

20 Nisan Cuma gecesi saat 22.30’da gerçekleşecek konserin biletleri, 25 TL ve 20 TL (öğrenci) üzerinden temin edilebilir.

Replikas’tan Anadolu Pop’a selam olsun

1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından temelleri atılan Replikas, Selçuk Artut ve Burak Tamer'in katılmasıyla bugünkü halini aldı. Replikas, henüz bir albüme imza atmamışken İstanbul'da verdiği konserlerle hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi kazandı. 1999 yılında İtalya'daki Akdenizli Genç Sanatçılar Bienali'nde verdiği konserle,

müziğini Avrupalı dinleyicilere tanıtma fırsatı buldu.

İlk albümleri olan Köledoyuran Aralık 2000'de yayınlandı. Bu albüm, Roll dergisi ve portakal.com sitesindeki değerlendirmelerde yılın en iyi yerli albümü seçildi. Yurtdışında ABD'li ve Avrupalı müzik yazarlarının da ilgisini çeken albüm, bazı plak şirketleri tarafından satışa sunuldu. Amerika'da yayın yapan WXYC isimli internet radyosunun listelerinde 2 numaraya kadar yükseldi. 2005 yılında Kutluğ Ataman'ın "İki Genç Kız" isimli filminin müziklerini hazırlayan grup, bu çalışmalarıyla 2006'da SİYAD ödüllerinde "En İyi Film Müziği” ödülünü aldılar.

Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço, Moğollar, Ersen ve Dadaşlar gibi Anadolu pop müziğinin öncü isimlerinin kült şarkılarını yorumladıkları Biz Burada Yok İken isimli son albümlerinin muzikicinefes.com sponsorluğunda yapılacak tanıtım konseriyle Replikas, 21 Nisan Cumartesi gecesi saat 22.30’da Salon'da olacak.

Replikas konserinin biletleri, 25 TL ve 20 TL (öğrenci) üzerinden temin edilebilir.



Salon biletleri, Biletix satış kanalları ve Salon gişesinden satılıyor. Tüm bilet alımlarında kredi kartı geçerlidir. Lale Kart sahipleri bilet alımlarında %25’e varan özel indirimlerden yararlanabilirler. Salon gişesi Pazar günleri hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ve etkinlik günlerinde etkinlik başlayana kadar açık.