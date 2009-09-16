Tabu ustalarına müjde!

Kahkaha dolu anların sponsoru Tabu, yenilenen kelimeleri ile Tabu ustaları ile buluşuyor…

Sabırsızlıkla beklenen, ısrarla istenen Tabu, yepyeni kelimeleri ile geldi. 1000 kelimenin hepsi tek tek tadıldı, lezzeti onaylandı. En kıvrandırıcı, en eğlenceli, en “Tabu” kelimeler paketlendi, bir kutuya dolduruldu.

Tabu, İlk kez 1998 yılında Türk halkıyla tanıştı. Zaman içinde Türklerin futboldan sonra takım ruhunu en fazla yakalayabildiği oyun olan Tabu, komşuların bir numaralı kabusu oldu. 2000 ve 2004 yıllarında ise yepyeni kelimelerle yeniden doğan Tabu’nun hayatındaki iki dönüm noktası oldu ve Tabu diyaloglarına nice yeni malzemeler kazandırdı.

Klasik Tabu’ya alternatif eğlenceler arayanlar için TABU XL 2006 yılında piyasaya bomba gibi düştü; bagajlarda, cafelerde, sıra altlarında saklandı, yayıldıkça yayıldı.

Her ortama heyecan katan Tabu yasakları ile eğlence, kaldığı yerden devam ediyor… En çok satan kutu oyunları arasında yer alan Tabu, eski kelimelerden sıkılanlara sunduğu yepyeni 1000 kelime ile Tabu diyaloglarına yeni komiklikler de ekliyor…

Yasaklar hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı sloganı ile oyun severlere sürprizler sunan Tabu, seçkin satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde sizleri bekliyor.

Eğlenceli Tabu diyalogları..

1. Kelime: as

- papazdan sonra ne gelir?

- başpiskopos

2. Kelime: dolgu

- ağzımızda 32 tane birşey var ya onlar ne?

- diş

- tamam onlar kötü gözükürse ne yaparız?

- pırlanta taktırırız...

topluluk: ????

3 Kelime: zeplin

- hani uçar, içinde ateş olur böyle...

- ateş böceği

topluluk: höh

4. Kelime: travma

- hani düşüp kafanı kaldırım taşına vurursun da

bir şey geçirirsin?

- film şeridi?

5. Kelime: lobi

- pansiyonun beş yıldızlı olanına ne denir?

- otel

- oraya gidince nerede otururuz?

- kral dairesi

- vay be?!

6. Kelime : dahi

- ben neyim?

-salak

-hayır öteki