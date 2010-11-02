“Tabunu da al gel!”
Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Ghetto, 11 Kasım Perşembe akşamı düşünce ve ifade özgürlüğü için ortak bir gece düzenliyor.
Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Ghetto, son dönemde Türkiye’de sıklıkla gündeme gelen, fikir ayrılıklarının sebep olduğu tartışmalar üzerine konuşarak ve farklı görüşlerdeki insanların kutuplaşmadan bir arada tartışabileceği bir platform yaratmak amacıyla Ghetto’nun özgürlükçü ortamında “Tabunu da al gel!” adıyla bir panel düzenliyor. Moderatörlüğünü ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in üstleneceği panelde; ifade özgürlüğü, limitler, kültürel tabuların günlük yaşamın üzerindeki etkileri, internet yasakları ve sansür gibi güncel konular, kendi alanlarında uzman Hollandalı ve Türk konuklar tarafından tartışılacak. Farklı fikirlerin bir arada olacağı panelin ardından ise konukları eğlenceli bir gece bekliyor. Aynı zamanda panelde konuşmacı olarak yer alan Kaan Sezyum DJ’lik yaparken, kısa programı ile genç jazz müzik grubu Odylle performanslarıyla ortamı renklendirecek. Ayrıca gece, 10 yılı aşkın süredir İstanbul'un farklı kültürlerden oluşan yapısını müziğine başarıyla yansıtmayı başaran Baba Zula'nın konseri ile sona erecek.
Konuşmacılar:
Kaan Sezyum (Köşe Yazarı)
Pınar Akyasan (AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı – Dış İlişkiler Birim Başkanı)
Ahu Özyurt (Gazeteci-Yazar)
Emre Ünver (Amsterdam Belediyesi Meclis Üyesi)
Moderatör:
Okan Bayülgen
Tarih: 11 Kasım 2010, Perşembe Saat: 20.30
Gecenin programı;20.30 - 21.00 Kaan Sezyum dj
21.00 – 22.00 Konuşmacılar
22.00 – 22.30 Kaan Sezyum dj - Odylle 15 dk
22.30 - Baba Zula