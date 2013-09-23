Tahribad-ı İsyan Salon'da!

2008 yılında Sulukule'de kurulan ve ilk albümlerinin hazırlıklarını sürdüren Tahribad-ı İsyan, her cumartesi Sulukule'de hip-hop atölyeleri gerçekleştiriyor ve İstanbul’da çeşitli mekânlarda sahne alıyor.

Tahribad-ı İsyan grubunun yer aldığı, Harikalar Diyarı (Şubat, 2013) başlıklı video çalışması, 600 yıldır Roman nüfusuna ve kültürüne ev sahipliği yapan Sulukule semtinin 2006 yılında alınan kentsel dönüşüm kararıyla yıkılmasından sonra, o semtin çocukla¬rınca dillendirilen öfke, direniş ve umudu belgeliyor. Halil Altındere’nin klip ile video sanatı arasında gezinen farklı bir film dilini ilk kez kullandığı çalışması, bir alt kültürün içinde (Roman), başka bir alt kültürün (hip-hop) nasıl yeşerebileceğini ve yaşayabileceğini de gösteriyor.

21.00’de başlayacak konserin biletleri 10 TL üzerinden satılıyor. Biletler, Biletix satış kanalları ve ana gişe İKSV’den temin edilebilir. Konserden elde edilecek bilet geliri gruba aktarılacak.