BİST99.838-0,38EURO6,36-0,56USD5,73-0,73ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikTakıda Neolitik çağa dönüş
    05.05.2015 - 11:30 |

    Takıda Neolitik çağa dönüş

    Neolitik çağdan bu yana, yani eskiden beri kullanılan ve keşfedilmiş ilk maden olan bakırın ana malzeme olarak kullanıldığı “Eskiden Beri” isimli takı koleksiyonu, 5-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara Mimarlar Derneği’nde, 11-30 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Ayşe Takı Galerisi’nde sergilenecek.

    Takıda Neolitik çağa dönüş

    Takı tasarımcısı Figen Öztürk ve Fazilet Uğur’un gerçekleştirdiği ve deneysel bir çalışmanın ürünü olan koleksiyonun en önemli özelliği, elektrik-elektronik sanayi gibi eskiden beri başka alanlarda, başka amaçlarla kullanılan fabrikasyon üretimin ürünü olan bakır parçaların, geliştirilen takı modelleri ile kimlik değişikliğine uğratılması.

    Bu nedenle koleksiyon;“tozlu raflarda, depolarda bir tesisata veya bir sisteme ara parça olmayı bekleyen bakır aparatların, insan elinin ve ruhunun küçük dokunuşlarıyla, kadınların zarif kullanımına doğru yaptığı yolculuğun hikâyesi” olarak tanımlanıyor.

    Üstün fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı endüstri vb. alanlarda yaygın olarak kullanılan bakırın, oksitleme işlemi ile geçmişe dönük, cazip parçalara dönüştüğü koleksiyon, Ankara’dan sonra, 11-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul Ayşe Takı Galerisi’nde sergilenecek.

    Sunumda kullanılacak formlar, takısına özel tasarlanmış ve üretilmiş kutular ve katalog çekimleri dahil her aşamasını kendilerinin gerçekleştirdiği bu çalışma izleyicisi ve alıcısıyla buluşmayı bekliyor.


    ANKARA

    5-9 Mayıs 2015
    Açılış kokteyli: 5 Mayıs Salı Saat:18.00
    Adres:
    Mimarlar Derneği 1927
    Cinnah Caddesi No:19/3-4 Çankaya, Ankara
    Açılış kokteyli: 5 Mayıs Salı Saat:18.00

    İSTANBUL

    11-30 Mayıs 2015
    Açılış Kokteyli :11 mayıs Saat:18.00
    Adres:
    AYŞE TAKI GALERİSİ
    Şakayık Sk. Tuna Palas 53 Daire:1
    Teşvikiye, İstanbul

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber