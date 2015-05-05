Takıda Neolitik çağa dönüş

Takı tasarımcısı Figen Öztürk ve Fazilet Uğur’un gerçekleştirdiği ve deneysel bir çalışmanın ürünü olan koleksiyonun en önemli özelliği, elektrik-elektronik sanayi gibi eskiden beri başka alanlarda, başka amaçlarla kullanılan fabrikasyon üretimin ürünü olan bakır parçaların, geliştirilen takı modelleri ile kimlik değişikliğine uğratılması.

Bu nedenle koleksiyon;“tozlu raflarda, depolarda bir tesisata veya bir sisteme ara parça olmayı bekleyen bakır aparatların, insan elinin ve ruhunun küçük dokunuşlarıyla, kadınların zarif kullanımına doğru yaptığı yolculuğun hikâyesi” olarak tanımlanıyor.



Üstün fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı endüstri vb. alanlarda yaygın olarak kullanılan bakırın, oksitleme işlemi ile geçmişe dönük, cazip parçalara dönüştüğü koleksiyon, Ankara’dan sonra, 11-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul Ayşe Takı Galerisi’nde sergilenecek.



Sunumda kullanılacak formlar, takısına özel tasarlanmış ve üretilmiş kutular ve katalog çekimleri dahil her aşamasını kendilerinin gerçekleştirdiği bu çalışma izleyicisi ve alıcısıyla buluşmayı bekliyor.





ANKARA



5-9 Mayıs 2015

Açılış kokteyli: 5 Mayıs Salı Saat:18.00

Adres:

Mimarlar Derneği 1927

Cinnah Caddesi No:19/3-4 Çankaya, Ankara

Açılış kokteyli: 5 Mayıs Salı Saat:18.00



İSTANBUL



11-30 Mayıs 2015

Açılış Kokteyli :11 mayıs Saat:18.00

Adres:

AYŞE TAKI GALERİSİ

Şakayık Sk. Tuna Palas 53 Daire:1

Teşvikiye, İstanbul