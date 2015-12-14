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    HaberlerEtkinlikTaksim Elite World Prestige Otel'de yılbaşı partisi
    14.12.2015 - 13:43 |

    Taksim Elite World Prestige Otel'de yılbaşı partisi

    İstanbul’da şehrin merkezi Taksim’de yer alan Elite World Prestige Otel, yılbaşı gecesi hem şehrin merkezinde olmak, hem her yere kolay ulaşmak, hem de otel konforunda eğlenmek isteyenler için özel bir program hazırladı.

    Taksim Elite World Prestige Otel'de yılbaşı partisi

    Zengin özel yılbaşı gala menüsü ile misafirlerini ağırlayacak olan Elite World Prestige Otel’in Balo Salonu’nda gerçekleşek yılbaşı programında son zamanlarda yıldızı parlayan Seda Söz sahne alıyor olacak.

    Şehrin merkezinde yılbaşı kutlamak isteyenler için özel bir program sunan Elite World Ptestige Otel, hem Seda Söz ile canlı müzik, hem eşsiz lezzetlerin yer aldığı yılbaşı gala menüsü hem de yılbaşı süprizleri ile misafirlerini yılbaşı akşamı ağırlıyor olacak.

    Elite World Prestige Otel 2016 özel yılbaşı gala menüsünde; söğüt talaşında tütsülenmiş Roastbeef, keten tohumlu ekmek üzerinde somon tartin, tartolet üzerinde patlıcan salatası, nar taneli enginar kalbi, mandalina üzerinde kereviz salatası, dereotlu kabak mütebbel, zeytinyağlı yaprak sarma, ezine peyniri, isli perynir ,salatalık carpacıo ve cherry domatesten oluşan noel tabağı, ara sıcak olarak gün kurusu domates sos ve meyve şurubu ile tatlandırılmış bahçe yeşillikleri ile ıspanaklı ve istiridye mantarlı Vol au vent, ana yemek olarak kestaneli iç pilav ,fırında domates, brokoli porçini mantar sos ile sunulan isli okyanus tuzu ve taze baharatlarla marina edilmiş fırında Hindi Tandır yer alıyor. Menüde tatlı olarak ise cramberry sos ile orman meyveli pannacotta sunuluyor.

    Limitsiz yerli içki, çay kahve, petite four çeşitlerinin yer aldığı zengin içecek seçeneklerinin yanı sıra gece yarısından sonra arzu eden konuklara mercimek ve işkembe çorbası servis ediliyor olacak.

    Elite World Prestige Otel’de eşsiz bir yılbaşı keyfi yaşamak isteyenler için düzenlenen yılbaşı balosuna katılım bedeli tüm paket dahil kişi başı 85 euro. Rezervasyon için 0212 297 13 13 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

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