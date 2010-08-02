Taksim'de bu akşam MFÖ coşkusu var!
“5.Uluslararası Altıneller El Sanatları Festivali” Türkiye’nin en önemli müzik grubunu ağırlıyor.
Unutulmaz şarkıların yaratıcısı olan MFÖ 2 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.00’de Taksim Gezi Parkı’nda coşkulu bir konser verecek.
Geleneksel El Sanatları renklerinin yanısıra her akşam düzenlenen coşkulu konserlerle öne çıkan “5. Uluslar arası Altıneller El Sanatları Festivali” Türkiye’nin en önemli müzik gruplarından birini ağırlıyor. Onlarca unutulmaz şarkının yaratıcısı MFÖ, 2 Ağustos Pazartesi akşamı Taksim Gezi Parkı’ndaki festival alanında coşkulu bir konser verecek. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ Grubu en sevilen parçalarını İstanbullular içibn seslendirecek. MFÖ konseri saat 21.00’de başlayacak.
Tarih: 2 Ağustos 2010 Pazartesi
Saat : 21.00
Yer : Taksim Gezi Parkı Festival Alanı
KONSER PROGRAMI
Tarih: 2 Ağustos Pazartesi
MFÖ
Tarih: 3 Ağustos Salı
Dolapdere Big Gang Grubu
Tarih: 4 Ağustos Çarşamba
Keman Virtiözü Muhammed Yıldırır
Tarih: 5 Ağustos Perşembe
Grup Türk Kahvesi
Grup 84 Konseri
Tarih: 7 Ağustos Cumartesi
İstanbul Fasıl Heyeti Konseri/İsmail Yılmaz