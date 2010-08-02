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    HaberlerEtkinlikTaksim'de bu akşam MFÖ coşkusu var!
    02.08.2010 - 11:38 |

    Taksim'de bu akşam MFÖ coşkusu var!

    “5.Uluslararası Altıneller El Sanatları Festivali” Türkiye’nin en önemli müzik grubunu ağırlıyor.

    Taksim'de bu akşam MFÖ coşkusu var!

    Unutulmaz şarkıların yaratıcısı olan MFÖ 2 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.00’de Taksim Gezi Parkı’nda coşkulu bir konser verecek.

    Geleneksel El Sanatları renklerinin yanısıra her akşam düzenlenen coşkulu konserlerle öne çıkan “5. Uluslar arası Altıneller El Sanatları Festivali” Türkiye’nin en önemli müzik gruplarından birini ağırlıyor. Onlarca unutulmaz şarkının yaratıcısı MFÖ, 2 Ağustos Pazartesi akşamı Taksim Gezi Parkı’ndaki festival alanında coşkulu bir konser verecek. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ Grubu en sevilen parçalarını İstanbullular içibn seslendirecek. MFÖ konseri saat 21.00’de başlayacak.

    Tarih: 2 Ağustos 2010 Pazartesi
    Saat : 21.00
    Yer : Taksim Gezi Parkı Festival Alanı

    KONSER PROGRAMI
    Tarih: 2 Ağustos Pazartesi
    MFÖ

    Tarih: 3 Ağustos Salı
    Dolapdere Big Gang Grubu

    Tarih: 4 Ağustos Çarşamba
    Keman Virtiözü Muhammed Yıldırır

    Tarih: 5 Ağustos Perşembe
    Grup Türk Kahvesi

    Grup 84 Konseri

    Tarih: 7 Ağustos Cumartesi
    İstanbul Fasıl Heyeti Konseri/İsmail Yılmaz

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