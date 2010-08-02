Taksim'de bu akşam MFÖ coşkusu var!

Unutulmaz şarkıların yaratıcısı olan MFÖ 2 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.00’de Taksim Gezi Parkı’nda coşkulu bir konser verecek.

Geleneksel El Sanatları renklerinin yanısıra her akşam düzenlenen coşkulu konserlerle öne çıkan “5. Uluslar arası Altıneller El Sanatları Festivali” Türkiye’nin en önemli müzik gruplarından birini ağırlıyor. Onlarca unutulmaz şarkının yaratıcısı MFÖ, 2 Ağustos Pazartesi akşamı Taksim Gezi Parkı’ndaki festival alanında coşkulu bir konser verecek. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ Grubu en sevilen parçalarını İstanbullular içibn seslendirecek. MFÖ konseri saat 21.00’de başlayacak.



Tarih: 2 Ağustos 2010 Pazartesi

Saat : 21.00

Yer : Taksim Gezi Parkı Festival Alanı

KONSER PROGRAMI

Tarih: 2 Ağustos Pazartesi

MFÖ



Tarih: 3 Ağustos Salı

Dolapdere Big Gang Grubu



Tarih: 4 Ağustos Çarşamba

Keman Virtiözü Muhammed Yıldırır



Tarih: 5 Ağustos Perşembe

Grup Türk Kahvesi



Grup 84 Konseri



Tarih: 7 Ağustos Cumartesi

İstanbul Fasıl Heyeti Konseri/İsmail Yılmaz