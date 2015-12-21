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    HaberlerEtkinlikTaksim'de yılbaşı eğlencesi
    21.12.2015 - 14:29 |

    Taksim'de yılbaşı eğlencesi

    Geleneksel lezzetleri modern sunumuyla birleştiren Köşebaşı Taksim, yeni yıla evde girmek istemeyenler için muhteşem bir program hazırladı.

    Taksim'de yılbaşı eğlencesi

    Grup Kasetçalar’ın sahne alacağı gecede, oryantal şovda olacak.

    Kebabın modern sunumu, lezzetin doruğunda menüleriyle yemek kültüründe devrim yaratan Köşebaşı, yeni yıl akşamı için Taksim şubesinde muhteşem bir program hazırladı. Grup Kasetçalar’ın sahne alacağı gecede, yılbaşının vazgeçilmez eğlencesi oryantal şov da unutulmamış.

    Gece için özel hazırlanan zengin menüde ise gavurdağı salatasından içli köfteye, pastırmalı humustan şaşlık kebabına Köşebaşı’nın en sevilen lezzetlerinin yanı sıra tatlı, meyve tabağı, sınırsız yerli alkollü içkiler, meşrubatlar, çay ve kahve de yer alıyor.

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