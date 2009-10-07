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    HaberlerEtkinlikTalia Paz ile dansa katılın!
    07.10.2009 - 11:21 |

    Talia Paz ile dansa katılın!

    Balenin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Talia Paz, 19–23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek workshop çalışmalarında ileri seviye katılımcılara yönelik dersler verecek.

    Talia Paz ile dansa katılın!

    Akbank Sanat Dans Atölyesi, yeni sezonun ilk konuğu olarak Talia Paz’ı ağırlıyor. Güçlü performansı ve sıra dışı tarzıyla modern dansın ve balenin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Talia Paz, 19 – 23 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleşecek workshop çalışmalarında ileri seviye katılımcılara yönelik dersler verecek.

    Akbank Sanat Dans Atölyesi, modern dans sahnesinin en büyük ustalarını ağırlamaya devam ediyor. Atölye sezona 1992 yılında Susanne Dellal Dance Center tarafından düzenlenen modern dans yarışmasında “En İyi Dansçı” ödülünün sahibi Talia Paz ile başlıyor.

    Bale çalışmalarına sekiz yaşında başlayan Talia Paz, eğitimine Lahey’deki Kraliyet Konservatuarı’nda devam etti. İsrail doğumlu olan sanatçı, ülkesine döndükten sonra Ohad Naharin’in sanat yönetmenliğindeki The Batsheva Dance Company’de dans etmeye başladı. Aynı yıl İsveçli dans topluluğu Cullberg Ballet’ye de kabul edilen Paz, bu toplulukla 12 yıl çalıştı. Mats Ek, Carolyn Carlson, Sharon Eyal gibi dünyaca ünlü koreografların çalışmalarında önemli roller üstlenen sanatçı, 1999 yılında The Philip Morris Flower Dance Award’da (İsveç) “Yılın Dansçısı” ödülünü aldı.

    Talia Paz, 2002 yılından bu yana solo çalışmaların yanı sıra dans eğitimi alanındaki çalışmalarına da ağırlık veriyor.

    Talia Paz Dans Atölyesi

    Yer : Akbank Sanat
    Tarih : 19-23 Ekim 2009
    Saat : 11:00 - 13:00
    Ücret : 10 TL

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