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31.03.2015 - 11:26 |

Tamamlayıcı tıbbın önemi

Türkiye’nin dört bir tarafından, tamamlayıcı tıp, ağrı, ozon, posturoloji ile uğraşan, hekimler, uzman doktorlar ve akademisyenlerin buluşacağı ‘Ulusal Proloterapi Sempozyumu’nun ikincisi 8 -10 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Pamukkale Doğa Thermal Health & Spa Hotel’de gerçekleşecek.

Tamamlayıcı tıbbın önemi

Türkiye’nin dört bir tarafından, tamamlayıcı tıp, ağrı, ozon, posturoloji ile uğraşan, hekimler, uzman doktorlar ve akademisyenlerin buluşacağı ‘Ulusal Proloterapi Sempozyumu’nun ikincisi 8 -10 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Pamukkale Doğa Thermal Health & Spa Hotel’de gerçekleşecek. Kas eklem sisteminin kronik hastalıklarını ameliyat olmaktan kurtaran yöntem olan Proloterapi’nin tartışılacağı bu etkinlik; en kapsamlı Ulusal Bilimsel Proloterapi Sempozyumu olması ile de dikkat çekiyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tamamlayıcı tıbbın önemi gün geçtikçe artıyor. Konvansiyonel tıp ile tamamlayıcı tıbbın birlikte kullanılması sonucu hastanın iyileşme sürecinin kısaldığını gören doktorlar, artık daha fazla alternatif tıbba yöneliyor. Cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların tedavisinde bile, vücudun kendi kendini iyileştirme özelliğini devreye sokan tamamlayıcı tıp uygulamalarından Proloterapi yöntemi sayesinde, birçok rahatsızlık tedavi edilebiliyor. Hastalığa neden olan sebebi ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan Proloterapi yöntemi, kalıcı iyileşme sağladığı için her gün daha fazla insanın Proloterapi tedavisine olan ilgisini arttırıyor.

Vücudun kendi kendini iyileştirme gücünü harekete geçiren tedavi yöntemi

Bilimsel Proloterapi Derneği (BPoD) Başkanı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Doğan tarafından uygulanan ve öğretilen, yakın zamanda da Sağlık Bakanlığı tarafından da kabul edilen Proloterapi yöntemi, başta; bel - boyun fıtığı, menüsküs, kas, iskelet sistemi kaynaklı ağrılar, migren, topuk dikeni, femur başı rahatsızlığı, tenisçi dirseği, eklem kireçlenmeleri gibi birçok hastalığın, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan iyileşmesini sağlıyor. Vücudun iyileştirme gücünün devreye sokulması ile kalıcı olarak tedavi ediyor.

Uzm. Doktorlar, Akademisyenler, Dekanlar ve Rektörler “2. Ulusal Proloterapi Sempozyumu” nda Bir Araya Geliyor.

Proloterapi’yi Türk hekimlerine öğreten, Bilimsel Proloterapi Derneği’nin Kurucusu ve Başkanı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Doğan; “ 2. Ulusal Proloterapi Sempozyumu’nun çok daha geniş katılımlı ve kapsamlı olacağını, bilimsel verilerden oluşan sunumların yanı sıra hasta uygulamalarının yapılacağını belirterek sempozyuma, çoğunlukta uzman doktorların ve akademisyenlerin katılacağını açıkladı.

İlki 2-4 Mayıs 2014’te Pamukkale'de düzenlenen "Ulusal Proloterapi Sempozyumu’nun ikincisi 8-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Pamukkale Doğa Thermal Health & SPA Hotel’de çok daha geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Türkiye’nin her yerinden yüzü aşkın uzman doktor, rektör ve akademisyen bu sempozyumda bir araya gelecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri de katılıyor

2. Ulusal Proloterapi Sempozyumu’na Sağlık Bakanlığı Getat (Geleneksel, Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı) Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Erbay’ın da katılacağının bilgisini veren Dr. Hasan Doğan, sempozyuma katılan doktorların; kas, iskelet ve omurga kaynaklı hastalıklarda çok başarılı sonuçlar veren Proloterapi tedavisi hakkında kapsamlı bir eğitim göreceklerini belirtti.

Proloterapi Uzmanı ve Eğitmeni, Op. Dr. Hasan Doğan; ülkenin dört bir tarafından çok sayıda doktor, uzman doktor ve akademisyenin katılacağı bu sempozyumla daha çok hastayı tedavi etme imkânlarının artacağını söyledi.

Tamamlayıcı tıp üniversitelerde ders olarak verilmeli

Proloterapi yönteminin yakın zamanda mutlaka üniversitelerde verilecek derslerin arasına alınacağına dair inancının tam olduğunu belirten Op. Dr. Hasan Doğan, Proloterapi tedavi yöntemi hakkında şunları söyledi: “Daha birkaç yıl önce ülkemizde, tamamlayıcı, alternatif ve geleneksel tıp kelimeleri telaffuz edilmezken, artık şimdi Sağlık Bakanlığı’na bağlı bu isimde bir daire var. Bu dairenin başındaki insanlar modern dünyada, bilimsel olan tamamlayıcı tıp uygulamalarını yerinde incelemekte ve bizlere zaman zaman yol göstermektedirler. Yönetmelik taslağı resmi gazetede yayınlanmıştır.”

Konvansiyonel tıp ile tamamlayıcı tıbbı bir araya getirilere kısa sürede daha hızlı iyileşme sağlanabilir

2. Ulusal Proloterapi Sempozyumu’nun çok önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Hasan Doğan, Sempozyuma Adnan Menderes Üniversitesi’nden Mustafa Birincioğlu’nun ve Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Osman Genç’in dışında birçok özel hastane sahibinin, başhekimlerin, rektörlerin, ortopedist ve aile hekimlerinin katılacağı bilgisini de verdi.

2. Ulusal Proloterapi Sempozyumu’nun kalıcı ve doğal tedavi açısından önemine vurgu yapan Op. Dr. Doğan; “Bu sempozyum çok önemli, artık hekimlerin sabah vakti bir devlet hastanesine gidip akşama kadar reçete yazmaları ve akşamda yorgun argın evlerine gitmeleri artık hekimlik değil. Gelen hastanın sorunu ne? Rahatsızlığının sebebi ne?

Örneğin; Dizi ağrıyor, bu diz neden ağrıyor? Adamın belinde eğrilik mi var? Belki hastanın gözünde, kulağında bir problem vardır ve o da denge bozukluğuna neden oluyordur ve bu durumda vücut yükü bir tarafa biniyordur ve o tarafı aşınıyordur. Hastaya bütüncül olarak bakmak lazım, bu da hekimlerin artık tamamlayıcı tıp konularına daha çok ilgi duymaları ile mümkün hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Vücudunuz kendi kendini iyileştirsin

Bilimsel Proloterapi Eğitimi almış ve kursu tamamlamış, uzman hekimler tarafından uygulanan Proloterapi yöntemi; rahatsızlığa neden olan hasarlı doku üzerine özel bir solüsyonun enjeksiyonla uygulanması ile o bölgede iyileştirici hücreleri harekete geçirerek bağışıklık sisteminin hızla devreye girmesini sağlıyor.

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