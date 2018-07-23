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    HaberlerEtkinlikTamirane “Bazaar Sessions”da ruhunu tamir et!
    23.07.2018 - 11:32 |

    Tamirane “Bazaar Sessions”da ruhunu tamir et!

    Tamirane, yazın şehirde kalanlar için 28 – 29 Temmuz’da, orman manzaralı terasında “Bazaar Sessions” etkinliğiyle ruhları tamir ediyor.

    Tamirane “Bazaar Sessions”da ruhunu tamir et!

    Menüsü, barı ve etkinlikleriyle Maslak Uniq İstanbul’da bir yaşam alanı sunan Tamirane’nin, 28 – 29 Temmuz tarihlerinde terasında gerçekleştireceği “Bazaar Sessions”da, alışveriş, dj perfomansı ve caz konseri, yemek ve birbirinden leziz imza kokteylleri seni bekliyor!

    Kimonolarıyla “Hangout”, kıyafetleriyle “Oh Wonder Store”, son trend gözlükleriyle “The Alter Go”, mayo ve bikinileriyle “Marlo and Marco” ve takılarıyla “Studio In” Bazaar Sessions’da!

    Bazaar Sessions sadece alışveriş keyfi sunmuyor

    Cumartesi günü 12’de başlayacak etkinlikte Tuğrul Kurban en iyi dj setiyle seni dans ettirmeye geliyor. Pazar günü Tamirane’nin yıllardır klasikleşen Morning Jazz Sessions’ı Bazaar Sessions’la birleşiyor ve 15.00’da Standards klasik ve modern caz parçalarından oluşan repertuarıyla ruhuna caz katmaya geliyor.

    Hayal et, orman manzaralı bir teras, alışveriş keyfi, dj, caz konseri, yemek ve kokteyller! Üstelik ücretsiz bir etkinlik! Yazın şehirdeysen ve hafta sonu ruhunu tamir etmek istiyorsan “Bazaar Sessions” asla kaçmaz. *Bazaar Sessions, 28 – 29 Temmuz’da, 12.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

    **Etkinlik ücretsizdir.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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