Tamirane terasında şehrin en keyifli etkinliği

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için Tamirane’nin asırlık ağaçlara bakan yemyeşil terasında, 9 Eylül Pazar günü, 10.00 – 19.00 saatleri arasında “Bazaar Sessions” etkinliği gerçekleşiyor. Etkinlikte alışveriş, caz konseri, brunch, leziz yemekler ve imza kokteyller Pazar gününe renk katıyor.

Kıyafet tasarımlarıyla ‘Le Melanj’, el örgüsü bebek ürünleriyle ‘Pacco Baby’, birbirinden renkli kolyeleriyle ‘Hokis’, t-shirt ve sweatshirtleriyle ‘Kanduras Design’, şık ve eğlenceli tasarımlı şallarıyla ‘Kırk3 Tasarım’, kadınların günlük hayatının her anında eşlik edecek çantalarıyla ‘Arya’ ve bebekler için çok özel dekorasyon ürünleriyle ‘Bebek İşi’ “Bazaar Sessions” da seni bekliyor.

Bazaar Sessions sadece alışveriş keyfi sunmuyor; 10.00’da brunch ilebaşlayacak etkinlikte Morning Jazz Sessions, Bazaar Sessions’la birleşiyor. 15.00’da sahne alacak Sibel Demir Quartet birbirinden güzel caz standartlarıyla ruhunu cazla doldurmaya geliyor.

Hayal et; leziz kahvaltılıklarla dolu açık büfe bir brunch, tasarımcıların standlarını gezebileceğin orman manzaralı bir teras, caz konseri ve buz gibi kokteyller... Üstelik ücretsiz bir etkinlik! Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve keyifli bir Pazar günüyle ruhunu tamir etmek istiyorsan “Bazaar Sessions” asla kaçmaz!

