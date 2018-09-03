BİST99.838-0,38EURO6,36-0,57USD5,73-0,72ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikTamirane terasında şehrin en keyifli etkinliği
    03.09.2018 - 15:49 |

    Tamirane terasında şehrin en keyifli etkinliği

    Uniq İstanbul Tamirane, 9 Eylül Pazar günü “Bazaar Sessions” etkinliğiyle ruhunu tamir ediyor! Tüm keyifli anlar senin için bir araya geliyor.

    Tamirane terasında şehrin en keyifli etkinliği

    Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için Tamirane’nin asırlık ağaçlara bakan yemyeşil terasında, 9 Eylül Pazar günü, 10.00 – 19.00 saatleri arasında “Bazaar Sessions” etkinliği gerçekleşiyor. Etkinlikte alışveriş, caz konseri, brunch, leziz yemekler ve imza kokteyller Pazar gününe renk katıyor.

    Kıyafet tasarımlarıyla ‘Le Melanj’, el örgüsü bebek ürünleriyle ‘Pacco Baby’, birbirinden renkli kolyeleriyle ‘Hokis’, t-shirt ve sweatshirtleriyle ‘Kanduras Design’, şık ve eğlenceli tasarımlı şallarıyla ‘Kırk3 Tasarım’, kadınların günlük hayatının her anında eşlik edecek çantalarıyla ‘Arya’ ve bebekler için çok özel dekorasyon ürünleriyle ‘Bebek İşi’ “Bazaar Sessions” da seni bekliyor.

    Bazaar Sessions sadece alışveriş keyfi sunmuyor; 10.00’da brunch ilebaşlayacak etkinlikte Morning Jazz Sessions, Bazaar Sessions’la birleşiyor. 15.00’da sahne alacak Sibel Demir Quartet birbirinden güzel caz standartlarıyla ruhunu cazla doldurmaya geliyor.

    Hayal et; leziz kahvaltılıklarla dolu açık büfe bir brunch, tasarımcıların standlarını gezebileceğin orman manzaralı bir teras, caz konseri ve buz gibi kokteyller... Üstelik ücretsiz bir etkinlik! Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve keyifli bir Pazar günüyle ruhunu tamir etmek istiyorsan “Bazaar Sessions” asla kaçmaz!

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber