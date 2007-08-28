1992´den beri tüm dünyayı kasıp kavuran, Arjantin dans müzikali Tango Pasion, 21 Haziran ile 29 Eylül tarihleri arasında Antalya´da sahneye çıkacak. Tango Pasion, Juan Corvalan & Viviana Laguzzi çifti gibi dünyanın en başarılı tango dansçıları, çarpıcı kostümleri ve Hector Zaraspe´nin göz kamaştırıcı koreografisi ile izleyicilerine iki saatlik unutulmaz bir gösteri sunuyor.

New York Times gazetesi eleştirmenlerinin "Kitleleri çılgınlığın eşiğine getirecek bir cazibeye sahip" olarak tanımladığı gösteride sahnelenen dans ve müzik orijinal tango iken, yansıtılan duygular ve ince mizah son derece çağdaş.

Bu yaz Antalya´da Açıkhava Tiyatrosu´nda unutulmaz gösteriler sunmaya hazırlanan Tango Pasion, Berlin´deki ´Deutches Opera´, Paris´teki ´Theatre des Champs-Elysees´, Moskova´daki ´Kremlin Sarayı´, Roma´daki ´Sistina´, Şangay´daki ´Grand Theater´ gibi dünyanın en ünlü sahnelerinde ve ABD´nin ´Broadway Longacre Theatre´ dahil olmak üzere sayısız tiyatro ve sanat merkezinde gösteriler yapmıştı.

Monako´daki ´Louis II Stadı´nda bir seferde toplam 15.000 kişilik, Yunanistan´daki ´Herodion Acropolis´te 16.000 kişilik izleyici kitleleri için sahnelenen ve Paris´teki ´Theatre des Champs-Elysees´ye yapılan 7 turnede 500.000´in üzerinde izleyiciye sunulan Tango Passion gösterilerini kaçırmak istemiyorsanız biletler Biletix´te!

Side Antik Tiyatro

Antalya-Alanya Karayolu üzeri

Side/Antalya