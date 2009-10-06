Tanışarock'ta buluşalım!

Etkinlik süresince Dans, tiyatro, doğa sporları, müzik, fotoğraf, resim güzel sanatlar ve kelepir alanlarında birbirinden güzel etkinlikler yer alacak. PhotoWorld dergisi olarak biz de etkinliğin yapılacağı pazar günü fotoğraf eğitimleri vereceğiz. Değerli hocamız Doç. Dr. Özer Kanburoğlu bir söyleşi gerçekleştirecek.

Saat 16:00'dan itibaren ana sahnede, Friendly Fire, Özge Fışkın, TNK ve Kurban canlı performanslarıyla bizlerle beraber olacaklar.

Tanışarock Ana Sahne:

Ana sahnede, Friendly Fire, Özge Fışkın, TNK ve Kurban canlı performanslarıyla bizlerle beraber olacaklar.

Tanışarock Tiyatro Alanı:

Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübünün sizler için hazırladığı oyunları izlerken keyif almanın yanı sıra, doğaçlama oyunlarda gerek sizlerden alınacak yönelimlerle, gerekse sizlerin sahnede yer almasıyla tiyatroyu doyasıya yaşayacağımız bir alan olacak Tanışarock Tiyatro Alanı. Bunun yanı sıra Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü de bu alanda bizler için oyunlarını sergileyerek belki de birçok kişiye tiyatroyu sevdirecekler. Tanışarock Tiyatro Alanında daha bir çok üniversitenin öğrenci kulüpleriyle tanışma ve tiyatro ile alakalı sorularınıza cevap bulma şansı sizleri bekliyor olacak.

Tanışarock Dans Alanı:

Depo Dans’ın katkılarıyla sizler için hazırladığımız dans alanında Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü ve İTÜ Dans Kulübü bizleri hem dans gösterileriyle büyüleyip, hem de bizlere dans etme şansı tanıyacaklar. Daha birçok üniversitenin dans kulüplerinin yer alacağı alanda dansla ilgili sorularınıza yanıt bulup, belki de üye olacağınız bir kulüple dansa ilk adımınızı atmış olacaksınız.

Tanışarock Doğa Sporları Alanı:

Yıldız Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü, Bilgi Üniversitesi Yelken Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Havacılık Kulübü ve daha birçok üniversitenin doğa sporları kulüplerinin destekleriyle oluşturulacak Doğa Sporları alanında merak ettiğiniz doğa sporları hakkında ayrıntılı bilgi alabileceksiniz

Tanışarock Müzik Alanı:

Başta Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü’nün katkılarıyla hazırlanan müzik alanımızda, festival katılımcılarının sahne alabileceği çadır stüdyoda katılımcılar hünerlerini sergileyebilecekler. Bunun dışında BÜMK’nin avaz avaz dergisi için Kafepi’yi tek kelimeyle en iyi açıklayanı sürpriz hediyeler bekliyor olacak. Müzik kültürüne güvenen arkadaşlar için müzik bilginizi gösterebileceğiniz bir minin sınav hazırladık. Bu soruları cevaplarken hem yarışacak hem de eğleneceksiniz. BÜMK dışında Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Işık Üniversitesi müzik kulüpleri müzikle ilgili her türlü soru sorununuza cevap verip, bu konuda kendinizi geliştirmeniz için yol gösterici olacaklar.

Tanışarock Resim-Güzel Sanatlar Alanı:

ERC atölyenin katılımıyla oluşturulacak olan bu alanda, ikiye bölünmüş çadırda sizleri bir yandan ödüllü kara kalem çalışması beklerken, diğer yandan da seramik, ebru ve heykel sanatlarıyla alakalı workshoplar bekliyor olacak. Alanımız yine birçok üniversitenin öğrenci kulüpleriyle daha aktif hale getirilmiş durumda sizlerin güzel sanatlara olan ilgisini belki de biraz daha arttıracak.

Tanışarock Fotoğraf Alanı:

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü, Trakya Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü, Marmara Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü ve Photoworld dergisinin katkılarıyla kurulacak fotoğraf alanında fotoğraf çekmenin inceliklerini alanlarında uzman kişilerden öğrenme fırsatı Tanışarock’ta karşınıza çıkacak. Seminerler PhotoWorld Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Murat Gür tarafından gerçekleştirilecektir

Tanışarock Kelepir Alanı:

Kelepir, Tanışarock isimli festivalimizin 2. el eşya satılan pazar alanıdır. Bu alan sayesinde artık kullanmadığınız 2. el eşyalarınızı (aksesuarlar, spor aletleri, kitaplar, ders araç gereçleri, ev eşyaları, müzik aletleri) satabilir veya ihtiyacınız olan eşyaları bu alandan temin edebilirsiniz.

Tanışarock Sokak Gösterileri:

Sokak kültürünü ve sirk oyunlarını sizler için birleştirdiğimiz bu alanda, pandomimciler, jonglörler, Charlie Chaplin, ilizyonistler ve cansız mankenler eğlendirmenin yanı sıra sizleri şaşırtacak gösterileriyle festival alanında sokak kültürü yaşamanızı sağlayacaklar.

Tanışarock Ev Arıyorum:

Kafepi’nin panayırı olan Tanışarock sayesinde kendinize ev arkadaşı bulmanız çok daha kolay olacak. Festival alanında bulunacak olan ev arkadaşı arıyorum standında ev arkadaşı adaylarınızla tanışabilir ya da yeni ev arkadaşları edinebilirsiniz.