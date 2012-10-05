‘Kusurluluk’ başlıklı 1. İstanbul Tasarım Bienali’nin açılış haftası süresince Dutch DFA (Design, Fashion, Architecture) programının hazırladığı, ’Kentsel Dönüşüm’ ana teması altında gerçekleşecek “Dutch Creative Industries Mission” programı çerçevesinde düzenlenecek etkinlikte, Türkiye ve Hollanda’dan mimar, modacı ve tasarımcıların sunumları yer alacak.

Birbirine karışan kentsel gelişim, dönüşüm, tasarım, rejenerasyon, yenileme, restorasyon kavramları arasında İstanbul’da yaşayan bizler neye dönüşüyoruz? Bunların sonucunda ortaya çıkan ’kentlilik’ nasıl bir şey? Bizi ve davranış biçimlerimizi nasıl dönüştürüyor? 17 Ekim Çarşamba gecesi, PechaKucha Night İstanbul sahnesine çıkacak 10 sunucu “Tanrım Beni Baştan Yarat!” başlığı altında bu dönüşümü tartışacaklar.

İstanbul’un yaratıcı atmosferini solumak, hayallerinizi bizlerle paylaşmak istiyorsanız sizi yine saat tam 20:20’de PechaKucha Night İstanbul sahnesinde sunucu olarak ya da seyirciler arasında yerinizi almaya çağırıyoruz.