Taps Bebek yılbaşı balosu

Özel üretim ikramları ve seçkin dünya mutfağıyla Bebek’de hizmet veren TAPS Bebek, 2016 yılına muhteşem bir yeni yıl partisiyle girmeye hazırlanıyor. Özel olarak dizayn edilen yeni yıl dekoru ve “djataemre”nin müziklerinin eşlik edeceği yılbaşı partisinin menüsü ise o geceye özel hazırlandı.

Eşsiz boğaz manzarası olan 3 katlı yalısında eğlencenin, lezzetin ve keyfin yeni adresi olan TAPS Bebek, yeni yıl partisinde de taze ikarmlarını ve iddialı mutfağını konuklarının beğenisine sunacak.

Yeni Yıla Eşsiz Boğaz Manzarasıyla Merhaba

Tüm katlardan izlenebilen eşsiz boğaz manzarası ve özenle dekore edilen iç ve dış tasarımıyla bölgenin en özel mekanlarından biri olan TAPS Bebek, yılbaşı partisine özel olarak dizayn edilecek. Gecenin müziklerini ise “djataemre” yapacak.

Tarih: 31 Aralık 2015

Saat: 19.30

Yer: Taps Bebek, İstanbul

Bilet Fiyatları: 240.00 TL (Yemek + Parti)

165.00 TL (Parti)