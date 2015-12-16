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    HaberlerEtkinlikTaps Bebek yılbaşı balosu
    16.12.2015 - 14:40 |

    Taps Bebek yılbaşı balosu

    Yeni yılı muhteşem boğaz manzarasıyla karşılayın. Taps Bebek djatametre'nin müzikleriyle müthiş bir yılbaşı partisi hazırladı.

    Taps Bebek yılbaşı balosu

    Özel üretim ikramları ve seçkin dünya mutfağıyla Bebek’de hizmet veren TAPS Bebek, 2016 yılına muhteşem bir yeni yıl partisiyle girmeye hazırlanıyor. Özel olarak dizayn edilen yeni yıl dekoru ve “djataemre”nin müziklerinin eşlik edeceği yılbaşı partisinin menüsü ise o geceye özel hazırlandı.

    Eşsiz boğaz manzarası olan 3 katlı yalısında eğlencenin, lezzetin ve keyfin yeni adresi olan TAPS Bebek, yeni yıl partisinde de taze ikarmlarını ve iddialı mutfağını konuklarının beğenisine sunacak.

    Yeni Yıla Eşsiz Boğaz Manzarasıyla Merhaba

    Tüm katlardan izlenebilen eşsiz boğaz manzarası ve özenle dekore edilen iç ve dış tasarımıyla bölgenin en özel mekanlarından biri olan TAPS Bebek, yılbaşı partisine özel olarak dizayn edilecek. Gecenin müziklerini ise “djataemre” yapacak.

    Tarih: 31 Aralık 2015

    Saat: 19.30

    Yer: Taps Bebek, İstanbul

    Bilet Fiyatları: 240.00 TL (Yemek + Parti)

    165.00 TL (Parti)

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