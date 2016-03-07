Tarabya’da Boğaz’a karşı Pazar Brunchları

Boğaz’ın eşsiz manzarasına sahip The Grand Tarabya Oteli, muhteşem Pazar ‘brunch’larına tekrar başlıyor. The Grand Tarabya, İstanbul’un hem trafiğine hem insan kalabalığına uzak, Boğaz’ın en eşsiz ve sessiz köşesi Tarabya koyunun yeşil sırtlarına, Boğaz’ın muazzam manzarasına karşı nefis bir brunch sunuyor.

Otelin manzarası bir yana, brunch mönüsü de her damağa hitap eden tatlar içeriyor. Bu lezzet şölenine kahvaltı bölümünden başlayabilir, damak tadınıza göre omlet, waffle ve pankek tercihinde bulunabilirsiniz. Sonrasında hemen yanı başınızda sizi nefis gözlemeler mantılar ve risottolar bekliyor olacak. Izgaralar bölümünde ise Adana kebaptan kuzu şişe ve bonfileden ızgaralara kadar şeflerin sizin için özenle hazırladığını lezzetlerle karşılaşacaksınız. Brunch Menüsü’nün meze ve zeytinyağlı bölümünde ise 18 ayrı çeşit sizi hazır bekliyor olacak.

Domates dolması, patlıcan salatası, humus, fava, mercimek köftesi bu lezzetlerden sadece bir kaçı. Soğuk büfede ise kuşkonmazdan, enginar kalbine, et ve balık carpacciolardan, ahtapot salatasına kadar 12 çeşit yer alıyor. Her şeyin düşünüldüğü brunchlarda salata büfesi, turşu büfesi ve peynir büfesi bu eksiksiz menüyü tamamlıyor.

Tatlılar bölümü ise tatlı düşkünlerinin rüyalarından uzun süre çıkmayacak gibi hazırlandı. Dünya ve Türk mutfağının çeşitli lezzetlerini bir arada bulunduran tatlı büfesinde limonlu, çikolatalı, muzlu, portakallı kekler ve pudingler harika soslar eşliğinde buluşuyor. Osmanlı tatlılarından vazgeçmek istemiyorsanız baklava, kazandibi, cezerye, pestil, helva, lokum ve pişmaniye gibi geleneksel tatlar tam size göre.

Minik misafirlerin de unutulmadığı The Grand Tarabya Pazar Brunch’ında, minik pizzalar, hamburgerler, ızgara sosisler ve patates kızartmaları çocukların eğlenerek yiyecekleri standının vazgeçilmezlerini oluşturuyor. Ayrıca dileyenler brunch boyunca The Grand Tarabya’nın oyun odasından ücretsiz yararlanabiliyorlar.

The Grand Tarabya Pazar Brunchları’nın tadını 150 TL’lik fiyatıyla çıkarabilirsiniz.