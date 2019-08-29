Tarçınlı rulo (Cinnamon rolls) tarifi
Tarçınlı rulo genellikle Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da servis edilen tatlı bir rulodur. Ana bileşenleri, sağlam ve tatlı bir tat sağlayan un, tarçın, şeker ve tereyağıdır. Bu muhteşem lezzeti eviniz de yapmaya ne dersiniz? İşte tarçınlı rulo tarifi...
Cinnamon rolls olarak bilinen, tarçınlı rulo tarifi Kuzey Avrupa ve özellikle Kuzey Amerika'da servis edilen ve turistler tarafından ilgi yağmuruna tutulan tatlı lezzetlerden biridir. Yapımı çok basit olan tarçınlı rulo tarifi, un, tarçın, şeker ve tereyağı bileşenlerinden oluşuyor. Peki, tarçınlı rulo nasıl yapılır? İşte tarçınlı rulo (cinnamon rolls) tarifi...
Malzemeler:
Hamuru için;
-1 paket yaş maya
-1/2 (yarım) su bardağı ılık su
-1/2 (yarım) su bardağı ılık süt
-2 yemek kaşığı şeker
-1 çay kaşığı tuz
-1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ
-1 adet yumurta
-3 su bardağı un
İç harcı için;
-2 yemek kaşığı tereyağı
-2 yemek kaşığı toz tarçın
-1,5 çay bardağı esmer şeker
Nasıl yapılır?
-Unu ortasını açarak bir kaba koyun. Mayayı erimiş şekilde ortaya yerleştirip tüm malzemeleri ekleyin.
-Ardından tüm malzemeleri iyice yoğurun ve 15 dakika dinlendirin.
-Hamuru merdaneyle mümkün olduğunca dikdörtgen açın.
-Yarım santim açıp iç harç malzemelerini karıştırdıktan sonra hamura yayın.
-Hamuru yuvarlayıp 3 parmak genişliğinde dilimleyin.
-Tepsiye dizip 175 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.
-Hamur pişerken üstündeki kremayı hazırlayın.
-Tüm malzemeleri rondoya atıp iyice krema haline getirin.
-Servis ederken krema ile süsleyip servis edin.
Afiyet olsun.