'Tarih okuru az’

Miraç Zeynep Özkartal

Frankfurt Kitap Fuarı’ndaki Türkiye standının dünkü programında, “Yakın Türkiye Tarihi ve Yayıncılık” konulu bir forum düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Dairesi Başkanı, aynı zamanda Konuk Ülke Türkiye Projesi Genel Yönetmeni Doç. Dr. Ahmet Arı, Bilgi Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral, Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Raşit Çavaş ile tarih uzmanları Tanıl Bora, Prof. Dr. Edhem Eldem ve Prof. Dr. Christoph Neumann’ın konuşmacı olarak katıldıkları forumda ortak konu Türkiye’nin tarihle yüzleşmekte yaşadığı sorunlardı.

Neumann Türkiye’de Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki tarihlerle, hatta Misak-ı Milli sınırlarının dışında kalan Osmanlı topraklarının tarihiyle bile ilgilenilmediğini hatırlattı.

Tanıl Bora Doğu-Batı, orijinal-nakledilen, Türkiye’nin biricikliğini vurgulayan-evrensel tarihler arasındaki çelişkilere, Edhem Eldem ise Türkiye’de tarih okurunun azlığına dikkat çekti.



'50 bin kitap gönderdik’

Doç. Arı ise özel yayıncılık sektörü ile devlet ilişkisine değindi. 3-4 yıldır devletin sektöre rakip değil, yalnızca destek olmasına çalıştıklarını söyleyen Arı, “Artık yalnızca özel sektörün ticari nedenlerle basmak istemediği 15-20 prestij kitabını yayımlıyoruz. Yayınevlerinden kitap alımımız yüzde 500 arttı. Kitaplık projemizle 50 bin kitabı yurtdışına gönderdik. Böylece bandrol vs. nedeniyle yayıncılardan aldığımız paranın yarısını 2 yıl içinde onlara döndürüyoruz” dedi.

Komisyonda gerginlik yaşandı

Önceki sabah, Türkiye’nin 2008 Frankfurt Kitap Fuarı’nın Konuk Ülkesi olması nedeniyle yapılan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katıldığı basın toplantısı, komisyon üyeleri arasında gerginliğe neden oldu. Kütüphaneler ve Yayımlar Dairesi Başkanı Doç. Ahmet Arı’nın konuşması sırasında, daha önce komisyonun ortak kararıyla belirlenen metnin dışına çıkmasına sinirlenen Metis Yayınları temsilcisi Müge Gürsoy Sökmen, toplantıyı terk etti. Sökmen, konu hakkında açıklama yapmazken Ahmet Arı böyle bir tepkiden haberi olmadığını, konuşma metnine sadık kaldığını belirtti.