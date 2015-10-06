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    HaberlerEtkinlikTarkan konserlerinin yeni tarihleri açıklandı
    06.10.2015 - 11:21 |

    Tarkan konserlerinin yeni tarihleri açıklandı

    Tarkan’ın Açıkhava maratonunun ertelenen dört konserinin yeni tarihleri 15, 16, 19, 20 Ekim olarak belirlendi.

    Tarkan konserlerinin yeni tarihleri açıklandı

    Megastar Tarkan, bu yılki Harbiye Açıkhava konserlerini bu dört konserle tamamlayacak.

    Tarkan’ın gelenekselleşen ve her yıl heyecanla beklenen Harbiye maratonunun ertelenen konserlerinin yeni tarihleri belirlendi. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen konser serisinin ertelenen 4 konseri15, 16, 19, 20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

    Megastar Tarkan, Hitt Prodüksiyon, Atlantis Yapım ve Kirli Kedi organizasyonuyla gerçekleşen 10 konserlik Harbiye serisini 20 Ekim Salı gecesi tamamlayacak.

    Bilet değişimi ile ilgili olarak:Elinizdeki eski tarihli biletleri aşağıda belirtildiği şekilde kullanabilirsiniz.

    09 Eylül 2015 konseribiletleri>> 29 Eylül>> 5 Ekim>>15 EkimPerşembe21:00 konseriiçingeçerlidir.

    10 Eylül 2015 konseribiletleri>> 30 Eylül>> 6 Ekim>>16 EkimCuma21:00 konseriiçingeçerlidir.??

    12 Eylül 2015 konseribiletleri>> 02 Ekim>>19 EkimPazartesi 21:00 konseriiçingeçerlidir.??

    13 Eylül 2015 konseribiletleri>> 03 Ekim>>20 EkimSalı 21:00 konseriiçingeçerlidir.

    Biletlerle ilgili tüm sorularınız için; www.biletix.com

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