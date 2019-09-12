Tartışan çiftler birbirine daha çok bağlı!

Sürekli çatışmadan kaçınma kesinlikle uzun süreli bir ilişki kurmanın en iyi yolu değildir. Aksine, tartışırken fikrinizi açıkça söyleyebiliyorsanız, bu sevginizi başka bir seviyeye taşımaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Olgun insanlar kişisel saldırılara başvurmaz ya da bağırmazlar. Bunun yerine, daima bir uzlaşmaya varmaya ve sağlıklı bir argümanla ilişkilerini geliştirmeye çalışırlar. Peki, tartışmanın ilişkideki boyutları neler?

Umursadığınız anlamına geliyor

Elbette, eşinizin sizi deli eden bazı alışkanlıklarına göz yummak çok daha kolay olurdu. Ancak gelecekte daha iyi sonuç almak için dövüşmenin tüm acısına ve rahatsızlığına dayanmaya hazır olduğunuz gerçeği, gerçek sevginizin bir işareti olabilir. Başka bir deyişle, tartışmak, daha fazla kararlı olduğunuz anlamına gelir. Sadece hatırlayın - ebeveynlerinizle veya kardeşlerinizle ne sıklıkla kavga ediyorsunuz? Aynı şey, eşiniz için de geçerli: Çok fazla tartışır ve her zaman üstesinden gelirseniz, bu sevdiğinizle daha büyük bir resim gördüğünüz anlamına gelir.

İletişiminizi kolaylaştırır

İlişkinize güven vermek için sessiz kalmamalısınız. Aksine, eşinize açık bir zihinle yaklaşmanız, eylemleriniz için sorumluluk almanız ve birbirinizi dikkatle dinlemeniz gerekir. Tartışma, en önemli iletişim biçimlerinden ve en dürüst olanlardan biri olduğu için, samimiyet, güven ve bağlantı duygularını hızlandırmaya, eşinizin sizinle daha verimli bir şekilde nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğretmeye yardımcı olur.

Sağlıklı bir ilişkinin işaretidir

Psikologlar, sağlıklı ve mutlu bir ilişki için 7 anahtar nokta olduğuna inanıyorlar ve tartışmak da onlardan biri. Aslında, eğer bir çift asla tartışmazsa, bu, bir şeylerin iyi gitmediğine işaret edebilir. Tartışma, çiftlerin kendileri için önemli olan şeyleri ele alarak ve tartışarak değerlerini ve duygularını yeniden gözden geçirmelerine yardımcı olur.

Bağlantınızı güçlendirir

Eşinizle tartıştığınızda, kazanmanız veya kaybetmeniz önemli değil. En değerli şey, kendiniz hakkında birbiriniz hakkında ve hatta daha önemlisi çok şey öğrenmenizdir. Küçük çatışmalar her ikinize de gerçek yapınızı ortaya koymanıza yardımcı olur ve ortağınıza nasıl başa çıkacağınızı gösterir. Tüm zorlukların birlikte üstesinden gelmeyi başarırsanız, aranızdaki bağı nasıl güçlendireceğinizi öğreneceksiniz.

Küskünlüğünüzü hafifletir

Bir ilişkide olmak o kadar kolay değil. Eşinizi önemsiyorsanız, daima sınırlarınızı zorlamanız gerekir ve sizin için aynısını yapmazsa, küskünlük hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu sorunla başa çıkmanın en iyi yolu, olumsuz duygularınızın ortaya çıkmasını sağlamak ve eşinize kendi gereksinimlerinizle onun gereksinimlerinin eşit olduğunu göstermek.

Bir arada olmanızı daha olunabilir kılar

Bazı çalışmalara göre, çiftlerin genellikle yaptığı en büyük hata kaçınmadır. Sık sık bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyoruz ama hiçbir şey söylemiyoruz. Ve bu zayıf iletişim, ayrılmanın en yaygın nedeni olur. Hassas konuları tartışmanın ilişkiniz için hiçbir yararı olmayacağına inanıyor olsanız da, bu doğru değil. Tartışmak, sorunlarınıza odaklanmanıza ve çok büyük olmadan önce çözmenize olanak tanır. Bu yüzden birlikte tartışan çiftler uzun süre birlikte kalıyorlar.

Tutkunuzu ortaya koyar

Bazı çiftler hormon seviyelerini yükseltmek için büyük tartışma içine girer. Bilinçaltında, bu insanlar kavga etmenin sadece tutkularının bir işareti olduğunu biliyor ve uyuşmazlıkları daha tutkulu bir makyaja dönüşecek. Eğer ilişkinizin güçlü ve gelişmesini istiyorsanız, duygularınızı içinizde tutmak yerine bırakmanız gerekir. Ancak, herhangi bir tartışmayı olumlu bir şekilde bitirmeyi unutmayın.

Sağlıklı bir tartışma nasıl olmalı?

Birbirinize saygı duymalısınız ve eşinize geri dönüşü olmayan bir şekilde zarar verebilecek şeyler üzerinde baskı yapmayın. Eğer hatalıysanız kabul edin ve üzgün olduğunuzu söyleyin. Bu küçük hareket sizi daha zayıf hissettirmez aksine, partnerinize hala onları önemsemediğinizi gösterecektir. Asla önceki ilişkileriniz veya eşinizin önceden bırakmış olduğunuz hatalarını deneyimlemeyin. Konuşacak tek bir noktanız var, o yüzden kesin olun ve üçüncü kişileri karıştırmayın. Arkadaşlarınızı veya akrabalarınızı tartışmanıza dahil etmek, eşinizin saygısız hissetmesine neden olabilir; bu nedenle, herhangi birini ele almadan önce sorunu kendi başınıza çözmek için elinizden geleni yapın.