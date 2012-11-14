Taş plaktan mp3’e

15 Kasım Perşembe / Urban Lounge

Elif Nun Otto-Pop Project’le Dede Efendi’den, Ajda Pekkan’a Türk müziğinin dünü ve bugününü Urban Lounge’un Fesleğen Gecesi’ne taşıyor. Sanatçı, Otto-Pop Project ile Anadolu’nun yedi bölgesinin türkülerinden, Dede Efendi’ye, Balkan ezgilerinden günümüze kısaca, taş plaktan mp3 dönemine kadar süreçteki sevilen parçaları pop alt yapısıyla birleştirecek. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde okuduğu yıllarda sahne çalışmalarına başlayan Elif Nun’a bas gitarda Mert Ali İçelli eşlik edecek.

Fesleğen Gecelerinde gurme lezzetler, sıra dışı sahne performansları ve iyi müzikle buluşuyor

Perşembe ve Cuma akşamları Urban Lounge’da, Aslı Ünsal imzalı Fesleğen Meyhane’nin işlettiği mutfağıyla, gurme lezzetler öne çıkıyor. Perşembe ve Cuma akşamları düzenlenen Fesleğen Geceleri’nde klasikleşen Fesleğen Meyhane’nin lezzetli mönüsü; cıvıl cıvıl peruklar, pırıltılı aksesuarlarla renklenen muzip eğlence ve iyi müzikle birleşiyor. Gece, Aslı Ünsal’ın özel arşivinden derlediği şarkılarla devam ediyor. 15 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek Fesleğen Gecesi’nde ise Elif Nun sahnede olacak. Geceye fiks mönü alarak ya da sadece performansı izlemek için katılmak mümkün.

Fiks Mönü (Sınırsız yerli içki): 20.00-01.00 85 TL, Sahne performans: 22.00, Fix mönü hariç sahne performans: 20 TL Adres: Kuloğlu mah. Altıpatlar sok. Çubukçu Çıkmazı No: 3/A Cihangir Rezervasyon: 0212 292 87 80

Urban Lounge Hakkında

“Urban Lounge”Açıldı: Şehirli Yaramaz Çocuk Evine Döndü

Kent kültürünün popüler markası Urban Bug, sezonu Cihangir’deki yeni mekanıyla açtı. Urban Lounge, haftanın yedi günü, gündüzden geceye, kent kültürüne yönelik tam kapsamlı bir ajandayla hizmet veriyor. Cihangir’de, farklı zevklere yönelik üç ayrı konsepti tek bir çatı altında birleştiren Urban Lounge, kapı kapı dolaşmaktan yorulanlar için de cevap niteliğinde. Kulüp, restaurant ve cafe olarak üç farklı konsepti birleştiren mekan, bilinen Urban Bug eğlencesinin yanında Beyoğlu’nun tanınmış isimlerinden, Fesleğen Meyhane’nin işlettiği mutfağıyla da öne çıkacak. Urban Lounge’un bahçesi ise yaz kış misafirlerin ağırlamaya devam edecek.

Bugüne kadar, kent kültürünün popüler markası olarak, hizmet ve eğlence sektöründe 3 milyondan fazla kişiye ulaşan ve 300’den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı kentli böceklerle buluşturan Urban Bug etkinliklerini Urban Lounge’da gerçekleştirecek.

Tek mekanda üç konsept, haftanın yedi günü dolu ajanda

Haftanın belli günleri farklı konseptte organizasyonların düzenleneceği, Urban Lounge’ın Fesleğen tarafından işletilen mutfağı kahvaltıdan akşam yemeğine lezzetli mönüsüyle hizmet verecek. Perşembe ve Cuma “Fesleğen Geceleri”nde lezzet ve müzik bir araya gelecek. Cumartesi geceleri “Urban House” etkinlikleriyle yurt içi ve yurt dışından dj’leri ağırlayacak. Salı akşamları “Urban Stage”de sahnesini farklı guruplara açarak, amatör sanatçıların sahne performanslarına yer verecek. Çarşamba geceleri “Wet Wed” etkinlikleriyle her hafta farklı bir performansa ev sahipliği yapacak. Urban Lounge, Fesleğen gecelerinden, yerli yabancı Dj’lere, farklı sanatsal workshoplar’dan maç yayınlarına, karaoke’den amatör grupların sahne performanslarına kadar haftanın yedi günü dolu bir ajandayla hizmet verecek.

Mutfakta, “Fesleğen” imzasıyla gurme lezzetler ön planda

Urban Lounge mutfağıyla da öne çıkacak. Beyoğlu’nun en kıdemli restaurant markalarından olan Fesleğen Meyhane tarafından işletilecek mutfak, haftanın 7 günü gündüzden geceye her saat açık olacak, menüde yer alan 115 çeşit ürün farklı damak zevklerine hitap edecek. Perşembe ve Cuma geceleri düzenlenen “Fesleğen Geceleri”nde yıllardır kendi müdavimlerini oluşturan “Fesleğen mutfağı” ve klasikleşen “Fesleğen eğlencesi” farklı konseptteki sahne performanslarını gurme lezzetlerle buluşturacak İstanbul Radyosu sanatçılarından oluşan özel fasıl grubumuz, Türk Sanat Müziğinin değerli eserlerini icra edecekler. Mekanın duygu ritmine, Aslı Ünsal’ın özel arşivinden derlediği şarkılar eşlik edecek. Dağıtılan rengarenk peruklar, aksesuarlar ve her Fesleğen gecesinde farklı sürprizler geceye benzersiz bir tat katacak.

Şehirli yaramaz çocuk eve dönüyor…

Farklı konseptlere ayrılan Urban Lounge’; kütüphanesinden, bahçesine; mutfağından, dekoruna misafirlerinin gün içinde kendilerini evlerinde hissedecekleri, geceleri ise kulüp müziğiyle ritmi yüksek, farklı lezzetleri içeren mutfağıyla da öne çıkan kompakt bir mekan yaratmayı hedefliyor.

Bahçe ve iç mekan toplam 250 kuver, ayakta 600 kişilik mekan, hafta içi her gün 09.00’da hizmet vermeye başlayacak. Pazar, Pazartesi 02.00; Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 04.00’e kadar açık olacak.