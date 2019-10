Tasarım Bienali'nde bu hafta neler var?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Zoë Ryan küratörlüğünde Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil başlığıyla Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda düzenlenen 2. İstanbul Tasarım Bienali, 14 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Bienal, Arçelik, Doğuş Grubu & Bilgili Holding, ENKA Vakfı ve VitrA eş sponsorluğunda düzenleniyor.



2. İstanbul Tasarım Bienali, ana serginin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yaparken, Tasarım Rotaları ve film gösterimleriyle kentin farklı noktalarında izleyicilerle buluşuyor.



Tasarım üzerine söyleşiler ve atölye çalışmaları



Bienaldeki diyalogların ve karşılıklı ?kir alışverişinin içeriği üzerine kurulmuş olan “Bizimle Konuşun” panel ve söyleşileri Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda bu hafta da devam ediyor. Bunun yanı sıra, 2. İstanbul Bienali Etkinlik Alanı Antrepo 7 çeşitli atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz düzenlenen etkinliklere katılım için rezervasyon@iksv.org adresine e-posta göndererek onay almak yeterli.



• Kolektif Hareketin… Geleceği

12 Kasım Çarşamba, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, 17.00-19.00

Moderatörlüğünü Meriç Öner'in üstleneceği panele konuşmacı olarak Gastronomika, Herkes İçin Mimarlık, Fala Atelier ve Rotor kolektifi katılacak.



• Zuzanna Skalska ile Trend Analizi

15 Kasım Cumartesi, Antrepo 7, panel 13.00, atölye 14.00-18.00

360 Inspiration ve Polonya’da School of Form kurucularından Trend Analiz Uzmanı Zuzanna Skalska'nın deneyim ve güncel trend bilgilerini paylaşacağı okuma etkinliğinin ardından başlayacak olan atölyede, trend analizi ve bu analizin tasarım sürecine dahil edilişi üzerine yoğunlaşılacak. Etkinlik, Arçelik sponsorluğunda gerçekleştirilecek.



Bienal kapsamında film gösterimleri



2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında yapılan Film Gösterimleri’nde, gelecekte yaşamaya dair farklı yaklaşımlar gösterilmeye devam ediliyor. Film Gösterimleri, bienal süresince Perşembe günleri Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda ücretsiz yapılıyor. Film gösterimlerine katılım için rezervasyon@iksv.org adresine e-posta göndererek onay almak yeterli. Filmler ve gösterimlerle ilgili bilgilere tasarimbienali.iksv.org adresinden ulaşılabilir.



• Toplayıcılar // Les Glaneurs et la Glaneuse

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, 13 Kasım Perşembe, 19.30

Fransız yeni dalga akımının büyük ustası yönetmen Agnes Varda, yemek arama kavramının önemini araştıran düşündürücü film-anlatısı Toplayıcılar’da, Fransa’nın unutulmuş insanlarının çalışma koşularını incelerken el kamerası ile gizlice çekilen, hafızalardan silinmeyecek görüntüler ortaya koyuyor. Belgeselde, Fransa kırsalında hasat edilmiş tarlaları süpüren göçmen Çingenelerden, Paris pazarlarında israfa yol açan uygulamaları azaltmaya çalışan aktivistlere kadar çok farklı toplayıcılık yöntemleri aktarılıyor. Toplayıcılar, Varda’nın bir sinemacı olarak kariyerinin 50. yılındaki ilk dijital film girişimi.



İstanbul’un farklı köşelerine yayınlan Tasarım Rotaları



Bienal kapsamındaki Tasarım Rotaları’nda ziyaretçilere kentin farklı bölgelerindeki tasarım odaklı ofis, mağaza, atölye, imalathane ve yapıların yanı sıra, çeşitli bölgelerin kendine has dokularının inceleneceği tematik yürüyüşler sunuluyor. Kentin Asya ve Avrupa yakalarındaki farklı bölgeleri kapsayan Tasarım Rotaları’nda Kuzguncuk, Çemberlitaş-Kapalıçarşı-Sultanahmet, Galata-Şişhane, Fener-Balat, Beyoğlu-Galatasaray-Cihangir, Moda bölgeleri, tematik rotalar kapsamında ise Kadıköy Koku Tasarım Rotası, Kadıköy Font Rotası, Kadıköy Ses Rotası ve Kadıköy Ağaç Rotası ile Tasarım Sarayları Rotası ve 2014 Maslak: Çeperde Archi-Walk yer alıyor.



Tasarım Rotaları, Cuma ve Cumartesi günleri rehberler eşliğinde 20 kişilik gruplar halinde 14 Aralık’a kadar devam edecek. Biletler, Biletix satış noktaları ve Biletix internet sitesi (biletix.com) üzerinden ve ana gişe İKSV’den (pazar hariç 10.00-18.00 arası) satın alınabilir. Ayrıntılı bilgilere tasarimbienali.iksv.org adresinden ulaşılabilir.