Tasarım dolu bir hafta sonu

Dream Design Factory (dDf) ile İtalyan Design Partners’ın ortaklığında düzenlenen İstanbul Design Weekend 2009, “Geçmiş ve Gelecek Arasında Akdeniz Tasarımı” ana temasıyla gerçekleşiyor. Bu çerçevede 18-21 Haziran tarihleri arasında, Taksim, Şişli, Etiler, Beylerbeyi ve Haliç’te yapılacak 60’a yakın etkinlikte İstanbullu tasarımcılar ve sanatseverler buluşacak. Etkinliklere 360’ın üzerinde tasarımcı katılacak.



Tasarım Kütüphanesi

Istanbul Design Weekend bu akşam DesignLibrary İstanbul’un (Tasarım Kütüphanesi) Hasköy’deki eski Şapka Fabrikası’ndaki açılışı ile başlayacak. Tümüyle tasarıma adanmış, tasarımın bütün dallarını bir çatı altında toplayan ve uluslararası bir proje olan DesignLibrary, dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ise ilk bağımsız uluslararası tasarım kütüphanesi niteliğinde. Ayrıca, bu etkinlik kapsamında Palermo Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “Akdeniz Tasarımı” temalı yarışmanın sonuçları açıklanacak.

Istanbul Design Weekend 2009 çerçevesinde 19 Haziran günü İstanbul Moda Akademisi’nde gerçekleşecek konferans programında uluslararası ve yerli tasarımcılar ve uzmanlar “Akdeniz Tasarımı” ve “Mimari Aydınlatma” konularını tartışacak.



İtalya’dan sergiler

Istanbul Design Weekend kapsamında, İtalyan tasarım dünyasının öncü isimlerinden biri olan Alias’ın işbirliği ile gerçekleştirilen Michelangelo Pistoletto’nun “Deniz ve Kara Arasında” sergisinden, ünlü İtalyan tasarımcı Paola Navone tarafından hazırlanan ve 2009 Milano Tasarım Haftası’na damgasını vuran Richard Ginori enstalasyonuna kadar birçok başarılı çalışma, dört gün boyunca İstanbullu tasarım meraklılarıyla buluşacak. Ayrıca, Türk tasarımcılarının katılımıyla “OOPS!” ve “Barbarlight” sergileri ile dünyanın yenilikçi malzemeler konusundaki en önemli araştırma merkezi olan Material ConneXion’ın sergisi, İstanbul Design Weekend 2009’da öne çıkan sergiler arasında yer alıyor.

www.idw-designweekend.com

FT’ye konu oldu

İstanbul Design Weekend 2009, dünyanın önde gelen gazetelerinden Financial Times’a (FT), 13 Haziran tarihinde, “Young Turks” (Genç Türkler) başlıklı bir yazıyla konu oldu. Nicole Swengley, yazısında “Türkiye’nin güçlü kültürel mirası ve seramik, metal işleme ve kilimcilik gibi alanlardaki köklü zanaat geleneği günümüzde de tasarım üretimi için sağlam bir temel oluşturuyor” dedi. Yazar, buna rağmen halihazırda İstanbul’daki tasarım showroom’larının sayısının yetersiz olduğuna ve ancak son yıllarda yurt dışında eğitim görmüş genç bir tasarımcı kuşağının ön plana çıkabildiğini belirtti. Bu açıdan etkinliğin önemli bir boşluğu dolduracağını belirten yazar, gerçekleşecek etkinlikleri ayrıntılı biçimde aktardı.