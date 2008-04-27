Tasarım rüzgârı

Yasemin Bay

İstanbul Modern ile Londra Tasarım Müzesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen “Tasarım Kentleri” sergisi İstanbul Modern’de açıldı. 19. yüzyıl ortalarından günümüze kadar uzanan tasarım tarihini yansıtan ve dünya tasarım anlayışını değiştiren önemli sanatçıların yapıtlarını bir arada sunan serginin basın toplantısına İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Londra Tasarım Müzesi Direktörü Deyan Sudjic, İstanbul Modern Tasarım Küratörü Paul McMillen, sergi sponsorları VitrA Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Hüsamettin Onanç ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak katıldılar.



Otomobil de var

Eczacıbaşı, İstanbul Modern’in, “Tasarım Kentleri” sergisiyle görsel sanatların ayrılmaz bir parçası haline gelen tasarım dünyasına kapılarını açtığını belirterek, şunları söyledi:

“Sergimiz çağdaş tasarımın gelişim sürecini, önemli tasarımcıların tasarım örneklerini içeriyor. Londra, Viyana, Dessau, Paris, Los Angeles, Milano, Tokyo gibi tasarım alanındaki en önemli 7 kentin belirli dönemlerinden yola çıkarak tasarım serüvenlerini anlatıyor.”

Serginin küratörü Deyan Sudjic ise “Bir sanat müzesinin içinde arabanın ne işi var?, diyebilirsiniz. Fakat tasarım ve görsel sanatlar, çevremizi saran dünyada her aşamada karşımıza çıkar. Tasarım sayesinde nesneleri yaratabiliyoruz. Araba sadece bir ulaşım aracı değil; aynı zamanda çevremize kendimiz hakkında pek çok şey söyleyebilir. Tek bir kaşığı incelediğinizde bile onu üreten tasarımcı ve yaşadığı kente dair bilgi sahibi olabilirsiniz” dedi.

Mimariden endüstriyel ürünlere, mobilyadan grafik tasarıma, modadan otomotive uzanan geniş bir yapıt seçkisi içeren sergide 64 tasarımcının 109 adet çalışması, 7 markanın ise 12 ürünü yer alıyor.



Londra’yla başlıyor

Sergi 1851 yılındaki “Büyük Sergi” zamanının Londra’sıyla başlıyor. Hemen ardından Viyana (1908), dünyanın en ünlü tasarım okulu olan Bauhaus’un yer aldığı Dessau (1928), 1930’larda, görsel kültürün başkenti olan Paris (1931), Los Angeles (1949), 1960’larda çağdaş tasarımın başını çeken Milano (1957) ve Tokyo (1987) kentleri sergide yer alıyor.

Sergi, bir çizgiyi takip ediyor; bugün dünyanın en önemli tasarım merkezlerinden olan; Ron Arad, Zaha Hadid, Ross Lovegrove, Jasper Morrison gibi birçok önemli tasarımcının yaşadığı kent olan Londra (2008) ile sona eriyor.

Sergiyle eşzamanlı olarak yürütülecek programlar da oldukça kapsamlı. İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü, Eğitim Sponsoru Garanti Bankası’nın katkılarıyla, sergiye paralel olarak hazırladığı “Kentin Genç Tasarımcıları” adlı eğitim programını uygulayacak. VitrA’nın düzenlediği “Dünyayı Tasarlayanlar” başlıklı söyleşiye Ron Arad, Zaha Hadid ve Ross Lovegrove katılacaklar. British Council’ın gerçekleştireceği “Uluslararası Genç Tasarım Girişimcisi Yarışması” Türkiye’de ilk kez İstanbul Modern işbirliğiyle yapılacak. (0212) 3347300 Sergi 23 Nisan - 10 Ağustos tarihleri arasında izlenebilecek.