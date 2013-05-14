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    HaberlerEtkinlikTasarım severler tekrar Garden Sale’de buluşuyor!
    14.05.2013 - 17:24 |

    Tasarım severler tekrar Garden Sale’de buluşuyor!

    Tasarım ürünler pazarı “Garden Sale” ikinci kez KüçükÇiftlik Park’ta!

    Tasarım severler tekrar Garden Sale’de buluşuyor!

    Tekstil tasarımından takı tasarımına, “vintage” objelerden endüstriyel tasarım ürünlerine binlerce parça Garden Sale ile 1-2 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta!

    İlki geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen ve tasarım meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği Garden Sale, 1- 2 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta ikinci kez düzenleniyor. “Tasarım, fırsat, sosyalleşme, alışveriş ve eğlenceyi” bir arada sunan Garden Sale; güneşin tadını çıkarmak için kaçırılmaz bir fırsat!

    Tasarım meraklılarının tasarım ürünlerini uygun fiyata alabilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla organize edilen Garden Sale, atölye çalışmaları ve akşam sinema gösterimiyle alışveriş keyfini ikiye katlıyor. Çimler üzerinde güzel müzikler eşliğinde eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunan Garden Sale, keyifli bir haftasonunu da garanti ediyor!

    “Uru Group ve showhow” ortaklığıyla gerçekleşecek olan Garden Sale, 1- 2 Haziran Cumartesi- Pazar günü, 11.00’dan gece yarısına kadar tasarım meraklılarını ağırlayacak.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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