04.12.2019 - 11:09 |
Tasarımı ile moda ve dekorasyon dünyasını birleştirdi
New York’lu tasarımcı ve mimar Harry Nuriev ünlü moda evi Balenciaga'nın atık ve hasar görmüş kıyafetlerini kullanarak göz alıcı bir kanepe tasarladı.
New York’lu tasarımcı ve mimar Harry Nuriev ünlü moda evi Balenciaga'nın atık ve hasar görmüş kıyafetlerini kullanarak göz alıcı bir kanepe tasarladı.
Son dönemlerin çevre dostu politikası “sürdürülebilirlik” konusuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Nuriev, “Balenciaga Sofa” ismini verdiği bu mobilyayı yaparken Balenciaga imzalı kıyafetlerden yararlandı.
Harry Nuriev, koltuğu tasarlarken kumaş kaplamaları yerine kıyafetleri dikkatli kılmak amacıyla ana materyali şeffaf vinil olarak kullandı.
Koltuğu 2 ay gibi bir sürede hazırladığını söyleyen Nuriev, “Tasarımlarımda nostaljik duyguyu istiyorum. Fakat modernize edilmiş ve teknolojik olmak koşuluyla.” açıklamasında bulundu.
L şekli ve çok fonksiyonlu bu kanepe oldukça ilgi görüyor.